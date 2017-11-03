​Эстафету форума «Ярославский управдом» принял Мышкинский район. Представители областного департамента государственного жилищного надзора, департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, регионального фонда содействия капремонту, АСЖ «Ярославия» вместе с руководством района и его жителями обсудили проблемные вопросы в сфере ЖКХ. На встрече были представлены также ресурсоснабжающие и обслуживающие организации.



Сначала представители профильных департаментов выступили с докладами о нововведениях в жилищном законодательстве. Особое внимание уделили вопросам обязательного заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, реализации программ капремонта и формирования комфортной городской среды.



– Мышкинский район занимает 1-е место среди муниципальных образований области по выполнению мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды». В текущем году здесь были реализованы все 13 запланированных проектов, – сообщил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Александр Мартьянов.



Далее жители могли пообщаться со специалистами в формате «вопрос-ответ». Так, они выразили недовольство ростом тарифов на диагностику и обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. По словам граждан, несмотря на то, что офис филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» находится в шаговой доступности от жилых домов, газовики включают в счет и транспортные расходы.



– Мероприятия по диагностике и обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования необходимы для безопасного проживания. В сентябре текущего года были внесены изменения в правила пользования газом, поэтому отныне обслуживание газового оборудования должно проводиться ежегодно, а не раз в три года, как раньше, – прокомментировал заместитель директора департамента государственного жилищного надзора Олег Бойченко. – Однако в сложившейся ситуации газовики, конечно, должны были привести в соответствие с законодательством свои договорные отношения с гражданами.



В ситуации пообещал разобраться и один из модераторов форума председатель АСЖ «Ярославия» Альфир Бакиров.



– Ситуация, когда одна фирма становится монополистом на рынке каких-либо услуг, недопустима. Список организаций, имеющих лицензии на данный вид деятельности, в ближайшее время будет опубликован в областной информационно-аналитической газете «Управдом», и жители смогут выбрать оптимальный для себя вариант, – отметил он.



Еще один актуальный для горожан вопрос – установка общедомовых приборов учета тепла. Как оказалось, в Мышкине есть дома, где половина квартир пользуется централизованным отоплением, другая половина – индивидуальным. Специалисты подчеркнули: по закону весь дом должен быть на одном виде отопления. Глава района Ольга Минаева пообещала провести мониторинг многоквартирных жилых домов с целью проверки возможности установки общедомовых приборов учета.



Все прозвучавшие на форуме вопросы взяты руководителями ведомств под личный контроль.



– Главной задачей всей нашей совместной работы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей Ярославской области, – отметила директор департамента госжилнадзора – главный государственный жилищный инспектор Елена Скоробогатова. – Форум «Ярославский управдом» состоялся почти во всех муниципальных образованиях области и доказал свою эффективность. Мы увидели, что председатели советов домов становятся реальной силой. Более тысячи жителей приняли участие в мероприятии. Повышение правовой грамотности помогает включиться все большему числу собственников в процесс управления.



Очередной форум «Управдом» пройдет 9 ноября в Борисоглебском районе. Встреча состоится в здании районной администрации по адресу: ул. Транспортная, 1.