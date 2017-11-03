Дорогие ярославцы!



Поздравляю вас с праздником – Днем народного единства!



Сила и могущество нашей Родины заключены в прочных традициях сплоченности и преемственности поколений, искренней любви и преданности Отечеству, заботы о мире и покое родной земли.



Величие России – в памяти о ратных и трудовых свершениях нашего многонационального народа. Свидетельством несокрушимой силы общенационального единения служит подвиг Второго народного ополчения, двинувшегося в 1612 году из Ярославля на освобождение Москвы.



Уважение к тысячелетней истории и духовная преемственность являются прочной опорой российской государственности, помогают достигать успехов в решении задач социально-экономического развития страны и культурно-нравственного воспитания подрастающих поколений.



Желаю вам счастья, благополучия, взаимопонимания и воплощения всех созидательных устремлений!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов