​Поздравляю вас с Днём народного единства - с праздником, который знаменует любовь к Отечеству, патриотизм и преданность родной земле.



Россия - многонациональная и многоконфессиональное страна. Каждый народ имеет самобытную культуру и традиции, сохраняет их на протяжении более чем 1000-летней истории государства. Именно такое многообразие делает Россию уникальной, позволяет ей достигать мирового триумфа и признания в науке, искусстве, литературе, проявлять сплоченность в момент угрозы для защиты национальных интересов. Такое поистине народное единство - это неоспоримая ценность и основа существования и развития нашей страны.



И сегодня, продолжая объединяться на основе общих духовно-нравственных ценностей, мы будем и впредь достойно отвечать на вызовы времени, сохраняя целостность и независимость Отечества.



Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго!



Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов