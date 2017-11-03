|Поздравляю вас с Днём народного единства - с праздником, который знаменует любовь к Отечеству, патриотизм и преданность родной земле.
Россия - многонациональная и многоконфессиональное страна. Каждый народ имеет самобытную культуру и традиции, сохраняет их на протяжении более чем 1000-летней истории государства. Именно такое многообразие делает Россию уникальной, позволяет ей достигать мирового триумфа и признания в науке, искусстве, литературе, проявлять сплоченность в момент угрозы для защиты национальных интересов. Такое поистине народное единство - это неоспоримая ценность и основа существования и развития нашей страны.
И сегодня, продолжая объединяться на основе общих духовно-нравственных ценностей, мы будем и впредь достойно отвечать на вызовы времени, сохраняя целостность и независимость Отечества.
Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго!
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов
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