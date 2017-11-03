|В регионе на базе Корпорации развития области проходит очередной этап образовательной программы «Социальный лифт». В проекте, реализуемом инвестиционным блоком регионального Правительства, принимают участие более двадцати лучших студентов старших курсов экономического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
– Сейчас ребята погружаются в важную для развития региона тему разработки инвестиционных программ для муниципальных районов. Мы ожидаем, что, изучив и детально проработав информацию о социально-экономическом и инвестиционном потенциале территорий, они предложат свое видение их стратегического развития, – отметил исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Ярославской области Андрей Полетаев. – Считаю, что это прекрасная возможность проявить талант и инициативу в разработке точек роста муниципальных районов.
Сначала Андрей Полетаев рассказал студентам об инвестиционном потенциале региона и основных векторах деятельности инвестблока Правительства области. Затем каждый участник проекта получил практическое задание – проработать инвестиционный профиль отдельно взятого муниципального района. Работать ребята будут под руководством кураторов из корпорации, получая от них практические советы и консультации.
Презентация проектов намечена на конец ноября. Авторы самых интересных будут внесены в кадровый резерв Корпорации развития Ярославской области.
Напомним, программа «Социальный лифт», стартовавшая в области в феврале текущего года, направлена на выявление перспективных молодых специалистов. Лучшим из них предлагается стажировка в структурах инвестблока регионального Правительства, а в дальнейшем и работа в органах исполнительной власти области и подведомственных организациях. По итогам первого этапа четверо выпускников ЯрГУ уже трудоустроены в региональном департаменте инвестиций и промышленности и в Корпорации развития МСП.
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