​Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил благодарственные письма врачам, участвовавшим в реализации проекта «Бережливая поликлиника». Среди них – пять ярославских специалистов. Церемония прошла накануне в Москве.



Благодарственные письма из рук Сергея Кириенко получили главный врач поликлиники №2 Наталия Богданова, главный врач детской поликлиники №5 Ольга Мамонтова, ассистенты кафедры поликлинической терапии, клинической лабораторной диагностики и медицинской биохимии Ярославского медицинского университета Артем Шутов, Андрей Павлючков и Иван Морарь.



Сергей Кириенко лично поблагодарил медиков за проделанную работу и отметил, что процессы совершенствования в здравоохранении будут продолжаться.



Всего в этот день были отмечены 39 российских медиков из регионов, где стартовал пилотный проект, направленный на совершенствование медицинской помощи.



Как отметила Наталия Богданова, награда – это в первую очередь высокая оценка той политики, которую Правительство Ярославской области проводит в сфере здравоохранения.



– Достигнутый результат был бы невозможен без грамотных, целенаправленных действий Правительства Ярославской области в сфере повышения качества медицинских услуг, – сказала Наталия Богданова. – Кроме того, считаю, что это заслуга и всего коллектива, всех наших врачей и специалистов.



«Бережливая поликлиника» – совместный проект Министерства здравоохранения и компании «Росатом». Он реализуется с конца ноября прошлого года. Ярославская область стала одним из трех пилотных регионов, где были внедрены принципы бережливого производства в медицине. Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение качества, доступности и комфортности амбулаторной помощи. Именно о развитии первичного звена здравоохранения как приоритетного в своем послании Федеральному Собранию на 2017 год заявлял Президент РФ Владимир Путин.