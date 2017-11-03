​4 ноября глава региона Дмитрий Миронов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню народного единства. Губернатор открыл митинг и поздравил всех с праздником, отметив, что сила нашего народа – в единстве.



– Сильным и процветающим может быть лишь то государство, народ которого объединен общей целью, где защищены права и интересы каждого человека, где заботятся о детях и пожилых, где помнят свою историю и уважают свой язык и многовековую культуру, – сказал Дмитрий Миронов. – Уроки истории говорят нам о том, что любые попытки разделить наше общество по национальному, религиозному или классовому признаку, по уровню образования или благосостояния могут привести только к расколу.



Дмитрий Миронов также отметил, что в Ярославле есть немало памятников, связанных с событиями XVIIвека. Один из них – Кирилло-Афанасиевский монастырь, основанный в память о пребывании в городе ополчения Минина и Пожарского. Он напомнил, что в этом году в монастыре при содействии Правительства Москвы ведутся большие реставрационные работы. Восстановлены купола Спасо-Пробоинского храма, воссоздается колокольня. Эти мероприятия, по словам главы региона, дань памяти нашим великим предкам.



С приветственным словом на митинге, прошедшем у Казанской часовни на Которосльной набережной, выступили также председатель регионального отделения Российского союза сельской молодежи, участник международного фестиваля молодежи в Сочи Иван Демидов и председатель совета ярославского отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев.



– Вопросы межэтнического согласия, умножения традиций мира, укрепления единства народов для России всегда были приоритетными. Исконно русская Ярославская земля не является исключением. Она принадлежит русскому человеку и вместе с тем открыта для людей самых разных национальностей и вероисповеданий. Здесь на протяжении последних четырехсот лет бок о бок с русскими трудятся и живут представители 150 этносов, – сказал Нур-Эл Хасиев. – Только вместе, только уважая традиции друг друга, умножая богатую историю и культуру наших народов, мы сможем построить благополучное будущее для нашего подрастающего поколения.



Всего в праздничном митинге приняли участие более четырех тысяч ярославцев.



А начались сегодняшние торжества в Казанском соборе. В честь Дня Казанской иконы Божией Матери здесь прошла праздничная литургия. Богослужение провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.



– В единстве всех по отношению друг к другу, в стремлении к благородной цели и с просьбой к Богу в молитве – только так мы сможем осуществить наши добрые намерения, – сказал, обращаясь к верующим, митрополит Пантелеимон.



Затем состоялся традиционный общегородской крестный ход. Его участники прошли от Казанского женского монастыря до Казанской часовни на Которосльной набережной.



Торжественные мероприятия прошли сегодня во всех муниципальных образованиях области.



Справка



Государственный праздник, учрежденный указом царя Алексея Михайловича в честь освобождения Москвы от интервентов в 1612 году, был возрожден в 2005 году. Более 400 лет назад ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, собранное в Ярославле, продемонстрировав пример подлинного мужества и сплоченности народа, разбило польско-литовских интервентов.



Православные верующие в этот день отмечают также праздник чудотворной Казанской иконы Божией Матери, сопровождавшей героический поход Минина и Пожарского.



Объединение двух праздников – религиозного и мирского – подчеркивает роль духовных ценностей в консолидации и возрождении общества.​



Как показал последний опрос ВЦИОМ, ощущение народного единства сегодня есть более чем у половины граждан (54% в 2017 году – с 44% в 2016-м), молодежь от 18 до 24 лет говорит об этом существенно чаще (63%). Приверженцы данной точки зрения говорят о мирном сосуществовании разных национальных и этнических групп (18%), особенностях русского менталитета и культуры (10%), а также о сплочении народа в трудные минуты (10%), взаимопомощи (9%) и т. д.