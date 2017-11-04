|Сотрудники департамента охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской области провели внеплановую выездную проверку
ООО «Феникс»: аккредитованная лаборатория отобрала пробы промышленных выбросов в
атмосферу. Превышений нормативов предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ не установлено.
– Много лет жителей Тутаева волнует проблема,
связанная с неприятным запахом на улицах. Но вопрос может быть решен только при
условии определения источника загрязнения воздуха, – отметил заместитель директора
департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Михаил
Сорокин. – Сделать это позволит установка стационарного поста наблюдения за состоянием
воздуха, работающего в круглосуточном режиме.
Закупка оборудования уже проведена по
итогам аукциона. В конце декабря аппаратура будет доставлена в Тутаев и начнет работу.
Это позволит вести постоянный мониторинг загрязненности в дневное и ночное время.
Справка
С 2014 года департамент охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской области проводит мероприятия по выявлению
предприятий, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в границах
промышленной зоны Тутаева. В прошлом году по итогам проверки с привлечением аккредитованной
лаборатории выявлены факты превышения установленных нормативов выбросов по формальдегиду
и взвешенным веществам на источниках ООО «Феникс». Все нарушения были устранены
в установленный срок.
Также департамент провел внеплановые проверки
в отношении ООО «Завод «Кронакрил», ООО «Метиз», ООО «Завод ПСМ», ООО «Ключ», ООО
«КДК», расположенных в районе осуществления производственной деятельности ООО «Феникс»,
с целью исключения отрицательного влияния выбросов указанных предприятий на состояние
атмосферного воздуха в городе. Таких фактов не установлено.
Лаборатория загрязнения атмосферного воздуха
Ярославского ЦГМС по заказу ООО «Феникс», ООО «ТМЗ», ООО «Метиз» провела мониторинг
состояния воздуха на границе жилой застройки Тутаева со стороны промзоны в дневное
и ночное время. По результатам анализов по основным загрязняющим веществам, в том
числе по фенолу и формальдегиду, превышения норм не установлено.
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