​Сотрудники департамента охраны окружающей

среды и природопользования Ярославской области провели внеплановую выездную проверку

ООО «Феникс»: аккредитованная лаборатория отобрала пробы промышленных выбросов в

атмосферу. Превышений нормативов предельно допустимых

концентраций загрязняющих веществ не установлено.

– Много лет жителей Тутаева волнует проблема,

связанная с неприятным запахом на улицах. Но вопрос может быть решен только при

условии определения источника загрязнения воздуха, – отметил заместитель директора

департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Михаил

Сорокин. – Сделать это позволит установка стационарного поста наблюдения за состоянием

воздуха, работающего в круглосуточном режиме.

Закупка оборудования уже проведена по

итогам аукциона. В конце декабря аппаратура будет доставлена в Тутаев и начнет работу.

Это позволит вести постоянный мониторинг загрязненности в дневное и ночное время.

Справка

С 2014 года департамент охраны окружающей

среды и природопользования Ярославской области проводит мероприятия по выявлению

предприятий, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в границах

промышленной зоны Тутаева. В прошлом году по итогам проверки с привлечением аккредитованной

лаборатории выявлены факты превышения установленных нормативов выбросов по формальдегиду

и взвешенным веществам на источниках ООО «Феникс». Все нарушения были устранены

в установленный срок.

Также департамент провел внеплановые проверки

в отношении ООО «Завод «Кронакрил», ООО «Метиз», ООО «Завод ПСМ», ООО «Ключ», ООО

«КДК», расположенных в районе осуществления производственной деятельности ООО «Феникс»,

с целью исключения отрицательного влияния выбросов указанных предприятий на состояние

атмосферного воздуха в городе. Таких фактов не установлено.

Лаборатория загрязнения атмосферного воздуха

Ярославского ЦГМС по заказу ООО «Феникс», ООО «ТМЗ», ООО «Метиз» провела мониторинг

состояния воздуха на границе жилой застройки Тутаева со стороны промзоны в дневное

и ночное время. По результатам анализов по основным загрязняющим веществам, в том

числе по фенолу и формальдегиду, превышения норм не установлено.​

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