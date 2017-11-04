​Сотрудники департамента охраны окружающей



среды и природопользования Ярославской области провели внеплановую выездную проверку



ООО «Феникс»: аккредитованная лаборатория отобрала пробы промышленных выбросов в



атмосферу. Превышений нормативов предельно допустимых



концентраций загрязняющих веществ не установлено.



– Много лет жителей Тутаева волнует проблема,



связанная с неприятным запахом на улицах. Но вопрос может быть решен только при



условии определения источника загрязнения воздуха, – отметил заместитель директора



департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Михаил



Сорокин. – Сделать это позволит установка стационарного поста наблюдения за состоянием



воздуха, работающего в круглосуточном режиме.



Закупка оборудования уже проведена по



итогам аукциона. В конце декабря аппаратура будет доставлена в Тутаев и начнет работу.



Это позволит вести постоянный мониторинг загрязненности в дневное и ночное время.



Справка



С 2014 года департамент охраны окружающей



среды и природопользования Ярославской области проводит мероприятия по выявлению



предприятий, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в границах



промышленной зоны Тутаева. В прошлом году по итогам проверки с привлечением аккредитованной



лаборатории выявлены факты превышения установленных нормативов выбросов по формальдегиду



и взвешенным веществам на источниках ООО «Феникс». Все нарушения были устранены



в установленный срок.



Также департамент провел внеплановые проверки



в отношении ООО «Завод «Кронакрил», ООО «Метиз», ООО «Завод ПСМ», ООО «Ключ», ООО



«КДК», расположенных в районе осуществления производственной деятельности ООО «Феникс»,



с целью исключения отрицательного влияния выбросов указанных предприятий на состояние



атмосферного воздуха в городе. Таких фактов не установлено.



Лаборатория загрязнения атмосферного воздуха



Ярославского ЦГМС по заказу ООО «Феникс», ООО «ТМЗ», ООО «Метиз» провела мониторинг



состояния воздуха на границе жилой застройки Тутаева со стороны промзоны в дневное



и ночное время. По результатам анализов по основным загрязняющим веществам, в том



числе по фенолу и формальдегиду, превышения норм не установлено.​