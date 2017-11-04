​В следующем году ОАО «Волжанин» планирует



завершить строительство нового комплекса, запуск которого позволит увеличить производство



яиц с 1012 миллионов до 1500 миллионов штук в год и создать 60 новых рабочих мест.



Ход реализации инвестпроекта проинспектировал заместитель председателя Правительства



Ярославской области Валерий Холодов.



– Этот производственный комплекс строится



в рамках соглашения между Правительством региона и ООО «Волжанин», подписанного



в ходе Российской выставки «Золотая осень» в прошлом году, – отметил Валерий Холодов.



– Тогда Ярославская область была представлена на этом мероприятии впервые после



многолетнего перерыва. Регион заключил шесть соглашений на общую сумму порядка 5



миллиардов рублей. Сейчас мы проводим мониторинг хода их выполнения.



В ОАО «Волжанин» к настоящему времени



построено 12 из 14 предусмотренных инвестпроектом цехов по выращиванию молодняка,



семь уже заполнены птицей – 700 тысяч поголовья. Проведена реконструкция зернового



элеватора на 30 тысяч тонн, подходит к завершению строительство склада готовой продукции,



цеха по производству комбикормов.



– Реконструкция зернового элеватора и



строительство склада будут способствовать снижению себестоимости продукции, – отметила



генеральный директор предприятия Людмила Костева.



В производственный комплекс также войдут



10 промышленных цехов по содержанию кур-несушек, цех сортировки, упаковки и хранения



яиц. Кроме того, проектом предусмотрена реконструкция инкубатория, цеха по переработке



яиц и убойного цеха.



Общая стоимость проекта – 2,7 миллиарда



рублей, из них 1,6 миллиарда – заемные средства: заключен договор с ПАО «Сбербанк»



на получение льготного инвесткредита под 5 процентов.



Ввод объекта в эксплуатацию запланирован



на IV квартал 2018 года, выход на проектную мощность – на II квартал 2019-го.



За 9 месяцев текущего года производство



яиц на предприятии увеличилось на 90 миллионов штук в сравнении с аналогичным периодом



прошлого года.



Еще одним итогом реализации соглашения



является то, что ОАО «Волжанин» присвоен статус племенного репродуктора по разведению



кур кросса «ломан браун классик». Приказ Минсельхоза России о внесении соответствующей



записи в государственный племенной регистр подписан в конце июня.



На Российской агропромышленной выставке



«Золотая осень – 2017» ОАО «Волжанин» получило золотую медаль за высокие показатели



качества представленной продукции: отборной категории, «Волжанин» первой категории



и «Волжское утро» первой категории.



– В дальнейшем на базе ОАО «Волжанин»



планируется создание методологического центра для выездной кафедры ЯГСХА по птицеводству,



– добавил Валерий Холодов.