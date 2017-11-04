​В следующем году ОАО «Волжанин» планирует

завершить строительство нового комплекса, запуск которого позволит увеличить производство

яиц с 1012 миллионов до 1500 миллионов штук в год и создать 60 новых рабочих мест.

Ход реализации инвестпроекта проинспектировал заместитель председателя Правительства

Ярославской области Валерий Холодов.

– Этот производственный комплекс строится

в рамках соглашения между Правительством региона и ООО «Волжанин», подписанного

в ходе Российской выставки «Золотая осень» в прошлом году, – отметил Валерий Холодов.

– Тогда Ярославская область была представлена на этом мероприятии впервые после

многолетнего перерыва. Регион заключил шесть соглашений на общую сумму порядка 5

миллиардов рублей. Сейчас мы проводим мониторинг хода их выполнения.

В ОАО «Волжанин» к настоящему времени

построено 12 из 14 предусмотренных инвестпроектом цехов по выращиванию молодняка,

семь уже заполнены птицей – 700 тысяч поголовья. Проведена реконструкция зернового

элеватора на 30 тысяч тонн, подходит к завершению строительство склада готовой продукции,

цеха по производству комбикормов.

– Реконструкция зернового элеватора и

строительство склада будут способствовать снижению себестоимости продукции, – отметила

генеральный директор предприятия Людмила Костева.

В производственный комплекс также войдут

10 промышленных цехов по содержанию кур-несушек, цех сортировки, упаковки и хранения

яиц. Кроме того, проектом предусмотрена реконструкция инкубатория, цеха по переработке

яиц и убойного цеха.

Общая стоимость проекта – 2,7 миллиарда

рублей, из них 1,6 миллиарда – заемные средства: заключен договор с ПАО «Сбербанк»

на получение льготного инвесткредита под 5 процентов.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован

на IV квартал 2018 года, выход на проектную мощность – на II квартал 2019-го.

За 9 месяцев текущего года производство

яиц на предприятии увеличилось на 90 миллионов штук в сравнении с аналогичным периодом

прошлого года.

Еще одним итогом реализации соглашения

является то, что ОАО «Волжанин» присвоен статус племенного репродуктора по разведению

кур кросса «ломан браун классик». Приказ Минсельхоза России о внесении соответствующей

записи в государственный племенной регистр подписан в конце июня.

На Российской агропромышленной выставке

«Золотая осень – 2017» ОАО «Волжанин» получило золотую медаль за высокие показатели

качества представленной продукции: отборной категории, «Волжанин» первой категории

и «Волжское утро» первой категории.

– В дальнейшем на базе ОАО «Волжанин»

планируется создание методологического центра для выездной кафедры ЯГСХА по птицеводству,

– добавил Валерий Холодов.

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