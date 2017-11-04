|В следующем году ОАО «Волжанин» планирует
завершить строительство нового комплекса, запуск которого позволит увеличить производство
яиц с 1012 миллионов до 1500 миллионов штук в год и создать 60 новых рабочих мест.
Ход реализации инвестпроекта проинспектировал заместитель председателя Правительства
Ярославской области Валерий Холодов.
– Этот производственный комплекс строится
в рамках соглашения между Правительством региона и ООО «Волжанин», подписанного
в ходе Российской выставки «Золотая осень» в прошлом году, – отметил Валерий Холодов.
– Тогда Ярославская область была представлена на этом мероприятии впервые после
многолетнего перерыва. Регион заключил шесть соглашений на общую сумму порядка 5
миллиардов рублей. Сейчас мы проводим мониторинг хода их выполнения.
В ОАО «Волжанин» к настоящему времени
построено 12 из 14 предусмотренных инвестпроектом цехов по выращиванию молодняка,
семь уже заполнены птицей – 700 тысяч поголовья. Проведена реконструкция зернового
элеватора на 30 тысяч тонн, подходит к завершению строительство склада готовой продукции,
цеха по производству комбикормов.
– Реконструкция зернового элеватора и
строительство склада будут способствовать снижению себестоимости продукции, – отметила
генеральный директор предприятия Людмила Костева.
В производственный комплекс также войдут
10 промышленных цехов по содержанию кур-несушек, цех сортировки, упаковки и хранения
яиц. Кроме того, проектом предусмотрена реконструкция инкубатория, цеха по переработке
яиц и убойного цеха.
Общая стоимость проекта – 2,7 миллиарда
рублей, из них 1,6 миллиарда – заемные средства: заключен договор с ПАО «Сбербанк»
на получение льготного инвесткредита под 5 процентов.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован
на IV квартал 2018 года, выход на проектную мощность – на II квартал 2019-го.
За 9 месяцев текущего года производство
яиц на предприятии увеличилось на 90 миллионов штук в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
Еще одним итогом реализации соглашения
является то, что ОАО «Волжанин» присвоен статус племенного репродуктора по разведению
кур кросса «ломан браун классик». Приказ Минсельхоза России о внесении соответствующей
записи в государственный племенной регистр подписан в конце июня.
На Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень – 2017» ОАО «Волжанин» получило золотую медаль за высокие показатели
качества представленной продукции: отборной категории, «Волжанин» первой категории
и «Волжское утро» первой категории.
– В дальнейшем на базе ОАО «Волжанин»
планируется создание методологического центра для выездной кафедры ЯГСХА по птицеводству,
– добавил Валерий Холодов.
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