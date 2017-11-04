​В 2018 году финансирование региональных



госпрограмм, направленных на экономическое развитие и развитие промышленности, будет



суммарно увеличено по сравнению с 2017 годом. Об этом 7 ноября на заседании комитета



по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской



областной Думы сообщил заместитель председателя Правительства региона Илья Баланин.



В частности, расходы на поддержку не менее



440 субъектов малого и среднего бизнеса и развитие промпарка «Мастер» под Тутаевом



составят свыше 90 миллионов рублей – это на 25 процентов больше, чем в 2017 году.



На поддержку деятельности регионального бизнес-инкубатора будет выделено порядка



23 миллионов рублей.



– Финансирование областной целевой программы



«Стимулирование инвестиционной деятельности» в 2019 году предусмотрено в объеме



порядка 32,5 миллиона рублей. Кроме того, инвесторам будут предоставлены налоговые



льготы, – сообщил Илья Баланин. – На 2018 год их объем оценивается на уровне 846



миллионов рублей.



Расходы на государственную программу «Развитие



промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» составят



77 миллионов рублей. Также планируется, что по итогам конкурса Минэкономразвития



дополнительно в следующем году будет привлечено 196 миллионов рублей из средств



федерального бюджета.​