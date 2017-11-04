|В 2018 году финансирование региональных
госпрограмм, направленных на экономическое развитие и развитие промышленности, будет
суммарно увеличено по сравнению с 2017 годом. Об этом 7 ноября на заседании комитета
по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской
областной Думы сообщил заместитель председателя Правительства региона Илья Баланин.
В частности, расходы на поддержку не менее
440 субъектов малого и среднего бизнеса и развитие промпарка «Мастер» под Тутаевом
составят свыше 90 миллионов рублей – это на 25 процентов больше, чем в 2017 году.
На поддержку деятельности регионального бизнес-инкубатора будет выделено порядка
23 миллионов рублей.
– Финансирование областной целевой программы
«Стимулирование инвестиционной деятельности» в 2019 году предусмотрено в объеме
порядка 32,5 миллиона рублей. Кроме того, инвесторам будут предоставлены налоговые
льготы, – сообщил Илья Баланин. – На 2018 год их объем оценивается на уровне 846
миллионов рублей.
Расходы на государственную программу «Развитие
промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» составят
77 миллионов рублей. Также планируется, что по итогам конкурса Минэкономразвития
дополнительно в следующем году будет привлечено 196 миллионов рублей из средств
федерального бюджета.
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