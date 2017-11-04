​В 2018 году финансирование региональных

госпрограмм, направленных на экономическое развитие и развитие промышленности, будет

суммарно увеличено по сравнению с 2017 годом. Об этом 7 ноября на заседании комитета

по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской

областной Думы сообщил заместитель председателя Правительства региона Илья Баланин.

В частности, расходы на поддержку не менее

440 субъектов малого и среднего бизнеса и развитие промпарка «Мастер» под Тутаевом

составят свыше 90 миллионов рублей – это на 25 процентов больше, чем в 2017 году.

На поддержку деятельности регионального бизнес-инкубатора будет выделено порядка

23 миллионов рублей.

– Финансирование областной целевой программы

«Стимулирование инвестиционной деятельности» в 2019 году предусмотрено в объеме

порядка 32,5 миллиона рублей. Кроме того, инвесторам будут предоставлены налоговые

льготы, – сообщил Илья Баланин. – На 2018 год их объем оценивается на уровне 846

миллионов рублей.

Расходы на государственную программу «Развитие

промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» составят

77 миллионов рублей. Также планируется, что по итогам конкурса Минэкономразвития

дополнительно в следующем году будет привлечено 196 миллионов рублей из средств

федерального бюджета.​

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