​7 ноября члены комитета областной Думы



по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству практически



поддержали прогнозный план по приватизации имущества, находящегося в собственности



Ярославской области, на 2018 год.



– Прогнозный план приватизации на следующий



год направлен в основном на реорганизацию государственных унитарных предприятий,



– подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Основной



упор сделан на оптимизацию системы управления и распоряжения областным имуществом.



В ходе разработки плана учитывалось состояние сегодняшнего рынка недвижимости. В



него включены в первую очередь предприятия конкурентного сектора экономики. Их преобразование



в акционерные общества позволит повысить эффективность управления, то есть возможность



стимулирования менеджмента предприятия.



Планируется приватизировать ряд государственных



унитарных предприятий путем их преобразования в акционерные общества. В частности,



речь идет о ГП ЯО «Ярдормост» и ГП ЯО «Ярославское автотранспортное предприятие».



Они признаны стратегически важными, поэтому остаются в собственности области.



Кроме того, прогнозным планом предусмотрена



реорганизация ГП ЯО «Аптека №95», осуществляющего деятельность по розничной торговле



медикаментами в Угличе. Акционирование позволит предприятиям быть более гибкими



в условиях рынка.



Также в прогнозный план предлагается включить



находящиеся в собственности Ярославской области акции ОАО «Ярославский хлебозавод



№4».



– Решение о продаже акций принято на комиссии



по приватизации при участии профильных департаментов Ярославской области, – отметил



директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Никто



не говорит о закрытии Ярославского хлебозавода №4. Тем не менее предприятие работает



в высококонкурентной среде. Чтобы выжить в этих условиях, необходимы поиск нового



подхода к управлению заводом, обновление имущественного комплекса, модернизация



производства. Для этого нужны инвестиционные вложения. В настоящее время идет работа



по поиску профильного инвестора, который выступит покупателем пакета акций завода.



Как пояснил Максим Фролов, в результате



принятия прогнозного плана на 2018 год ожидаемое поступление средств от приватизации



в областной бюджет составит не менее 20 миллионов рублей.