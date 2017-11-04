|7 ноября члены комитета областной Думы
по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству практически
поддержали прогнозный план по приватизации имущества, находящегося в собственности
Ярославской области, на 2018 год.
– Прогнозный план приватизации на следующий
год направлен в основном на реорганизацию государственных унитарных предприятий,
– подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Основной
упор сделан на оптимизацию системы управления и распоряжения областным имуществом.
В ходе разработки плана учитывалось состояние сегодняшнего рынка недвижимости. В
него включены в первую очередь предприятия конкурентного сектора экономики. Их преобразование
в акционерные общества позволит повысить эффективность управления, то есть возможность
стимулирования менеджмента предприятия.
Планируется приватизировать ряд государственных
унитарных предприятий путем их преобразования в акционерные общества. В частности,
речь идет о ГП ЯО «Ярдормост» и ГП ЯО «Ярославское автотранспортное предприятие».
Они признаны стратегически важными, поэтому остаются в собственности области.
Кроме того, прогнозным планом предусмотрена
реорганизация ГП ЯО «Аптека №95», осуществляющего деятельность по розничной торговле
медикаментами в Угличе. Акционирование позволит предприятиям быть более гибкими
в условиях рынка.
Также в прогнозный план предлагается включить
находящиеся в собственности Ярославской области акции ОАО «Ярославский хлебозавод
№4».
– Решение о продаже акций принято на комиссии
по приватизации при участии профильных департаментов Ярославской области, – отметил
директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Никто
не говорит о закрытии Ярославского хлебозавода №4. Тем не менее предприятие работает
в высококонкурентной среде. Чтобы выжить в этих условиях, необходимы поиск нового
подхода к управлению заводом, обновление имущественного комплекса, модернизация
производства. Для этого нужны инвестиционные вложения. В настоящее время идет работа
по поиску профильного инвестора, который выступит покупателем пакета акций завода.
Как пояснил Максим Фролов, в результате
принятия прогнозного плана на 2018 год ожидаемое поступление средств от приватизации
в областной бюджет составит не менее 20 миллионов рублей.
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