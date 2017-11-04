​7 ноября члены комитета областной Думы

по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству практически

поддержали прогнозный план по приватизации имущества, находящегося в собственности

Ярославской области, на 2018 год.

– Прогнозный план приватизации на следующий

год направлен в основном на реорганизацию государственных унитарных предприятий,

– подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Основной

упор сделан на оптимизацию системы управления и распоряжения областным имуществом.

В ходе разработки плана учитывалось состояние сегодняшнего рынка недвижимости. В

него включены в первую очередь предприятия конкурентного сектора экономики. Их преобразование

в акционерные общества позволит повысить эффективность управления, то есть возможность

стимулирования менеджмента предприятия.

Планируется приватизировать ряд государственных

унитарных предприятий путем их преобразования в акционерные общества. В частности,

речь идет о ГП ЯО «Ярдормост» и ГП ЯО «Ярославское автотранспортное предприятие».

Они признаны стратегически важными, поэтому остаются в собственности области.

Кроме того, прогнозным планом предусмотрена

реорганизация ГП ЯО «Аптека №95», осуществляющего деятельность по розничной торговле

медикаментами в Угличе. Акционирование позволит предприятиям быть более гибкими

в условиях рынка.

Также в прогнозный план предлагается включить

находящиеся в собственности Ярославской области акции ОАО «Ярославский хлебозавод

№4».

– Решение о продаже акций принято на комиссии

по приватизации при участии профильных департаментов Ярославской области, – отметил

директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Никто

не говорит о закрытии Ярославского хлебозавода №4. Тем не менее предприятие работает

в высококонкурентной среде. Чтобы выжить в этих условиях, необходимы поиск нового

подхода к управлению заводом, обновление имущественного комплекса, модернизация

производства. Для этого нужны инвестиционные вложения. В настоящее время идет работа

по поиску профильного инвестора, который выступит покупателем пакета акций завода.

Как пояснил Максим Фролов, в результате

принятия прогнозного плана на 2018 год ожидаемое поступление средств от приватизации

в областной бюджет составит не менее 20 миллионов рублей.

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