​На развитие инвестиционной инфраструктуры

индустриального парка «Новоселки» в следующем году планируется вложить 373,8

миллиона рублей.

Как отметила директор регионального департамента

инвестиций и промышленности Галина Пенягина в ходе заседания комитета Ярославской

областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству,

эта сумма нужна для запуска второй и третьей очередей парка, а также для исполнения

обязательств Правительства региона перед уже действующими резидентами.

 – Объем средств немалый, но каждый бюджетный рубль,

вложенный в развитие индустриального парка, привлекает 28 рублей инвестиций, – подчеркнула

Галина Пенягина. – В 2018 году мы должны выполнить свои обязательства перед резидентами

первой очереди парка на 96,4 миллиона рублей, а также начать строительство инфраструктуры

для освоения второй и третьей очередей, чтобы предлагать новые инвестиционные площадки.

Уже сегодня заинтересованность в размещении производства в «Новоселках» высказывают

10 инвесторов.

В настоящее время на территории индустриального

парка «Новоселки» работают девять предприятий. Среди них – пивоваренный завод «Балтика»,

завод по производству напитков «Лидер», центр обработки данных «Билайн», «Teva»,

Центр трансфера технологий разработки инновационных и лекарственных средств и подготовки

кадров для фарминдустрии. В бюджет Ярославской области резиденты уже перечислили

503,3 миллиона рублей налогов, создали 1250 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций

превысил 10,3 миллиарда рублей.

Среди новых крупных инвестпроектов – строительство

завода по производству препарата «Утрожестан», который входит в общероссийский список

жизненно важных лекарственных средств. Инвестор – компания «Besins HealthcareSA»

– вложит в проект 500 миллионов рублей. Запуск производства запланирован на 2019

год. Ведется подготовка к строительству логистического комплекса класса «А» на 300

рабочих мест, которое также должно быть завершено в 2019 году. Объем инвестиций

составит миллиард рублей. Еще 1,5 миллиарда компания «X5 Retail Group» намерена

вложить в строительство оптово-распределительного центра, что позволит создать 300

рабочих мест.

На сегодняшний день из 397 гектаров территории

парка занято лишь 39 процентов площади – 91,5 гектара. Введение второй и третьей

очередей даст возможность в ближайшие годы освоить еще 145 гектаров. И первоочередной

задачей на сегодня является строительство транспортной инфраструктуры – подъездных

путей и внутрипарковых дорог, ливневой канализации.

Члены комитета согласились с необходимостью

реализовать эти работы в приоритетном порядке и предусмотреть в бюджете на 2018

год средства на проектирование и строительство в парке внутренней дороги, примыкающей

к улице 1-й Технологической, в размере 22,7 миллиона рублей.

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