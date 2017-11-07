​На развитие инвестиционной инфраструктуры



индустриального парка «Новоселки» в следующем году планируется вложить 373,8



миллиона рублей.



Как отметила директор регионального департамента



инвестиций и промышленности Галина Пенягина в ходе заседания комитета Ярославской



областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству,



эта сумма нужна для запуска второй и третьей очередей парка, а также для исполнения



обязательств Правительства региона перед уже действующими резидентами.



– Объем средств немалый, но каждый бюджетный рубль,



вложенный в развитие индустриального парка, привлекает 28 рублей инвестиций, – подчеркнула



Галина Пенягина. – В 2018 году мы должны выполнить свои обязательства перед резидентами



первой очереди парка на 96,4 миллиона рублей, а также начать строительство инфраструктуры



для освоения второй и третьей очередей, чтобы предлагать новые инвестиционные площадки.



Уже сегодня заинтересованность в размещении производства в «Новоселках» высказывают



10 инвесторов.



В настоящее время на территории индустриального



парка «Новоселки» работают девять предприятий. Среди них – пивоваренный завод «Балтика»,



завод по производству напитков «Лидер», центр обработки данных «Билайн», «Teva»,



Центр трансфера технологий разработки инновационных и лекарственных средств и подготовки



кадров для фарминдустрии. В бюджет Ярославской области резиденты уже перечислили



503,3 миллиона рублей налогов, создали 1250 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций



превысил 10,3 миллиарда рублей.



Среди новых крупных инвестпроектов – строительство



завода по производству препарата «Утрожестан», который входит в общероссийский список



жизненно важных лекарственных средств. Инвестор – компания «Besins HealthcareSA»



– вложит в проект 500 миллионов рублей. Запуск производства запланирован на 2019



год. Ведется подготовка к строительству логистического комплекса класса «А» на 300



рабочих мест, которое также должно быть завершено в 2019 году. Объем инвестиций



составит миллиард рублей. Еще 1,5 миллиарда компания «X5 Retail Group» намерена



вложить в строительство оптово-распределительного центра, что позволит создать 300



рабочих мест.



На сегодняшний день из 397 гектаров территории



парка занято лишь 39 процентов площади – 91,5 гектара. Введение второй и третьей



очередей даст возможность в ближайшие годы освоить еще 145 гектаров. И первоочередной



задачей на сегодня является строительство транспортной инфраструктуры – подъездных



путей и внутрипарковых дорог, ливневой канализации.



Члены комитета согласились с необходимостью



реализовать эти работы в приоритетном порядке и предусмотреть в бюджете на 2018



год средства на проектирование и строительство в парке внутренней дороги, примыкающей



к улице 1-й Технологической, в размере 22,7 миллиона рублей.