|На развитие инвестиционной инфраструктуры
индустриального парка «Новоселки» в следующем году планируется вложить 373,8
миллиона рублей.
Как отметила директор регионального департамента
инвестиций и промышленности Галина Пенягина в ходе заседания комитета Ярославской
областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству,
эта сумма нужна для запуска второй и третьей очередей парка, а также для исполнения
обязательств Правительства региона перед уже действующими резидентами.
– Объем средств немалый, но каждый бюджетный рубль,
вложенный в развитие индустриального парка, привлекает 28 рублей инвестиций, – подчеркнула
Галина Пенягина. – В 2018 году мы должны выполнить свои обязательства перед резидентами
первой очереди парка на 96,4 миллиона рублей, а также начать строительство инфраструктуры
для освоения второй и третьей очередей, чтобы предлагать новые инвестиционные площадки.
Уже сегодня заинтересованность в размещении производства в «Новоселках» высказывают
10 инвесторов.
В настоящее время на территории индустриального
парка «Новоселки» работают девять предприятий. Среди них – пивоваренный завод «Балтика»,
завод по производству напитков «Лидер», центр обработки данных «Билайн», «Teva»,
Центр трансфера технологий разработки инновационных и лекарственных средств и подготовки
кадров для фарминдустрии. В бюджет Ярославской области резиденты уже перечислили
503,3 миллиона рублей налогов, создали 1250 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций
превысил 10,3 миллиарда рублей.
Среди новых крупных инвестпроектов – строительство
завода по производству препарата «Утрожестан», который входит в общероссийский список
жизненно важных лекарственных средств. Инвестор – компания «Besins HealthcareSA»
– вложит в проект 500 миллионов рублей. Запуск производства запланирован на 2019
год. Ведется подготовка к строительству логистического комплекса класса «А» на 300
рабочих мест, которое также должно быть завершено в 2019 году. Объем инвестиций
составит миллиард рублей. Еще 1,5 миллиарда компания «X5 Retail Group» намерена
вложить в строительство оптово-распределительного центра, что позволит создать 300
рабочих мест.
На сегодняшний день из 397 гектаров территории
парка занято лишь 39 процентов площади – 91,5 гектара. Введение второй и третьей
очередей даст возможность в ближайшие годы освоить еще 145 гектаров. И первоочередной
задачей на сегодня является строительство транспортной инфраструктуры – подъездных
путей и внутрипарковых дорог, ливневой канализации.
Члены комитета согласились с необходимостью
реализовать эти работы в приоритетном порядке и предусмотреть в бюджете на 2018
год средства на проектирование и строительство в парке внутренней дороги, примыкающей
к улице 1-й Технологической, в размере 22,7 миллиона рублей.
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