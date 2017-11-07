​Ярославские студенты, члены региональной общественной организации Российского союза молодежи, вновь организовали мероприятия по очистке от различных надписей фасадов зданий, расположенных в историческом центре Ярославля. За прошедшую неделю они привели в порядок около 70 квадратных метров площадей, испорченных вандалами.



– То, что появляется на фасадах зданий в центре нашего города, мы не можем назвать красивым словом «граффити». На наш взгляд, это просто позор! Эти надписи буквально уродуют недавно отреставрированную зону ЮНЕСКО, центр столицы Золотого кольца, – сказала председатель ярославской организации Российского союза молодежи Ольга Правдухин​а. – Те усилия по приведению центра Ярославля в порядок, которые прилагают власти региона в лице губернатора Дмитрия Миронова, мы, ярославцы, должны поддерживать, беречь сделанное. Хорошо, что среди молодежи есть ребята, готовые потратить свои каникулы и выходные на помощь любимому городу.



В строительном отряде, который является одним из проектов ярославской организации Российского союза молодежи, около 50 человек. В свободное от учебы время ребята помогают восстанавливать памятники архитектуры. Пройти мимо уродующих центр города надписей они также не смогли. Больше всего пришлось поработать на улицах Первомайской, Ушинского, Свободы, Свердлова. Также привлекательными для вандалов оказались здания на улицах Советской, Трефолева, в Народном переулке и других.



– Очень обидно видеть надписи на только что отреставрированных фасадах домов. Иногда приходится закрашивать их и по второму, и по третьему разу, – отметила волонтер, студентка ЯГПУ Дарья Китаева. – Это настоящее вредительство, портящее облик нашего города!



За 9 месяцев этого года сотрудники полиции направили в административные территориальные комиссии 32 материала о нарушении статьи 7.17 Кодекса об административных правонарушениях. За повреждение чужого имущества предусмотрены штраф и возмещение причиненного ущерба.



Представители органов правопорядка также просят подключиться к проблеме родителей подростков, советуют провести разъяснительную работу.