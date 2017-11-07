​В двух домах, на недочеты в содержании которых жители Ярославля пожаловались губернатору Дмитрию Миронову, начался ремонт.



В частности, в подъездах дома №3в по Первомайскому переулку в Ярославле, где глава региона побывал в рамках проверки качества капитального ремонта МКД, восстановлены радиаторы отопления, оконные рамы, освещение. АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» обязана к 1 марта следующего года полностью завершить косметический ремонт подъездов, в первом работы уже начались.



Вместе с тем вопрос приведения в надлежащее состояние слаботочных систем, расположенных на лестничных клетках, по-прежнему не решен.



Проверка технического состояния дома №64 на улице Советской проведена после того, как к губернатору обратилась одна из жительниц. ОАО «Управдом Ленинского района» выполнило работы по закрытию в подъездах распределительных коробок слаботочных систем и электрощитов, отремонтировало стенки входных крылец, утеплило трубопроводы в подвале и очистило подвал от мусора.



Однако дефекты оконных заполнений на лестничных клетках не устранены: отсутствуют фурнитура, вторые рамы, окна не имеют плотного притвора. Есть претензии к качеству ремонта рам, ступеней, стен лестничных клеток и общих коридоров. Замечания должны быть устранены до 1 декабря. Срок проведения фасадных работ – до 1 июня следующего года.



– В ходе проверок объектов, проведенных по поручению главы региона, наши специалисты установили многочисленные факты нарушений содержания общедомового имущества, – рассказала директор департамента государственного жилищного надзора – главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. – Управляющим организациям выданы предписания на их устранение, и мы постоянно мониторим ход процесса. Работа продолжается.



Елена Скоробогатова добавила, что за допущенные нарушения в отношении АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» и ОАО «Управдом Ленинского района» и их директоров возбуждены административные дела.