​В этом году в Ярославской области завершено строительство трех социально значимых объектов. Это новый спальный корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Кривец Мышкинского района, средняя школа в Туношне и офис врача общей практике в поселке Тихменево Рыбинского района. Еще два объекта готовятся к сдаче в декабре. Это детские сады на 125 мест на улицах Чернопрудной и Академика Колмогорова в Ярославле.



Исполнение адресной инвестиционной программы, главным распорядителем средств по которой является областной департамент строительства, рассмотрели сегодня депутаты Ярославской областной Думы на заседании комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству.



– До конца года планируется завершить работы по реконструкции культурного центра «Ювента» в Переславле-Залесском, – сообщил директор областного департамента строительства Виктор Неженец. – 2 ноября выезжали на данный объект. Здание будет сдано без оборудования, затем муниципалитет займется его наполнением. Дети начнут заниматься там с 1 сентября следующего года. Первый этап работ в «Демино» – стрелково-биатлонный комплекс – завершим в декабре, в феврале же пройдут первые соревнования. Под контролем реконструкция стадионов «Шинник» и «Славнефть».



Виктор Неженец отметил, что на реализацию мероприятий адресной программы на текущий год предусмотрено 1 миллиард 26 миллионов рублей. Из них 743 миллиона – на проектирование, строительство и реконструкцию объектов социальной сферы.



До конца года будет готова проектная документация для двух объектов – детского сада в Пошехонье и детской поликлиники клинической больницы №2 во Фрунзенском районе Ярославля. Плановый срок получения заключения госэкспертизы по первому объекту – ноябрь 2017 года. После того как будут готовы документы по второму объекту, пройдет оплата проектных работ. На эти цели запланировано 9,5 миллиона рублей.



Также продолжается строительство детского сада на 240 мест в Данилове. До января будет сделана кровля, планируется установка газовой котельной. Срок окончания работ по контракту – сентябрь 2018-го.



Более 500 миллионов рублей в этом году предусмотрено​ на обеспечение жильем населения области. 1 сентября в регионе успешно завершена 4-летняя программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. В 2017-м были расселены 2042 человека из 916 жилых помещений общей площадью 30,16 тысячи кв. м.