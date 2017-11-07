|На XII олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», проходившей в Минске, представители Ярославской области получили пять личных дипломов и один командный. Выступление ребят в обязательных турах и творческих конкурсах принесло команде второе место и диплом Постоянного комитета Союзного государства.
Дипломы I степени завоевали сразу две участницы олимпиады – Вера Рябова и Александра Трепаленко, дипломы II степени – Мария Анташева и Юлия Киселева, диплом III степени в конкурсе знатоков – Вера Рябова.
Олимпиада включала два обязательных конкурса, литературный (написание сочинения) и комплексный (задания по русскому языку и литературе), а также два творческих: участникам необходимо было продемонстрировать свое ораторское мастерство и знания по лингвистике.
Команда Ярославской области уже третий раз за время проведения олимпиады Союзного государства выходит в номинацию «Команда-победительница». Но в этот раз юным филологам региона удалось улучшить результат своих земляков, получивших дипломы третьей степени в 2010 году в Смоленске и в 2012-м в Москве. Пять участников команды этого года обучаются в региональном инновационно-образовательном центре «Новая школа».
Справка
В олимпиаде приняла участие 31 команда: 8 команд из Республики Беларусь и 23 из Российской Федерации. Команда Ярославской области участвовала в одиннадцатый раз. В ее составе – победители регионального отборочного этапа олимпиады:
– Мария Анташева, 11-й класс средней школы №84 с углубленным изучением английского языка, Ярославль;
– Вероника Белоусова, 10-й класс средней школы №6 Тутаевского муниципального района;
– Юлия Киселева, 9-й класс гимназии №3, Ярославль;
– Светлана Майорова, 9-й класс гимназии №3, Ярославль;
– Вера Рябова, 11-й класс Некоузской средней общеобразовательной школы;
– Александра Трепаленко, 11-й класс средней общеобразовательной школы №28 имени А.А. Суркова, Рыбинск.
Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» является ежегодной. В 2018 году ее будет принимать Новосибирск.
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