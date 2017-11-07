​9 ноября на вокзале Ярославль-Главный откроется туристско-информационный пункт. Это первая веха инициированного Правительством области проекта «Вокзал – лицо города», который реализуется при участии ОАО «Российские железные дороги».



Расположение туристско-информационного пункта стратегически значимо для гостей региона. Здесь любой путешественник сразу по прибытии в Ярославль сможет получить исчерпывающую информацию о городах области, экскурсионных программах, приобрести путеводители и сувениры.



– Мы стараемся создать максимально комфортные условия для гостей Ярославской области, – отметила директор департамента туризма региона Юлия Рыбакова. – Один из критериев – легкость и доступность получения информации. Сейчас растет количество индивидуальных туристов, фактически их число сравнялось с групповыми. Все чаще люди путешествуют семьями, компаниями друзей. Для таких туристов принципиально важным является наличие в регионе сети туристско-информационных центров и инфопунктов.



В зале информационного пункта на вокзале Ярославль-Главный установлен мультимедийный терминал, через который можно получить доступ к основному туристическому порталу региона. В режиме онлайн гости могут ознакомиться с информацией о достопримечательностях, маршрутах и туристических событиях. Начать знакомство с регионом туристам предлагается в уютной гостевой зоне с камином, украшенной ярославскими изразцами. На стенах турпункта размещены пейзажи Ярославской области и карта региональных маршрутов Золотое кольцо, «Ярославия» и «Большая Волга».



Сегодня в Ярославской области уже работают шесть центров, предоставляющих информацию туристам: в Угличе, Тутаеве, Переславле-Залесском, Ростове, Мышкине и Рыбинске. Работа по созданию таких пунктов будет продолжена.