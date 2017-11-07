Неделю назад ярославская компания ООО «Реставратор» приступила к капитальному ремонту крыши дома №25 по улице Свердлова в Ярославле. Часть крыши открыли, но не успели завести укрывной материал. Дождь и снег сделали свое дело быстро, итог – четыре квартиры со следами протечек на потолке. Жильцы обратились с жалобой в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.



– Мы выехали на объект как раз в непогоду, в снегопад. Подрядчиком были допущены протечки. Мы указали на все проблемные моменты, и сегодня у нас контрольная инспекция, – рассказал директор фонда Эдуард Потапов. – В основном замечания устранены, но появились новые нарушения. Строительные отходы лежат прямо во дворе, контейнера нет. По этому вопросу в адрес подрядчика также будет направлено предписание, его ждет штраф. Что касается протечек, то по каждому факту будем разбираться отдельно. Подрядчик заплатит собственникам за ущерб, а также штраф – он составляет 30 тысяч рублей за каждую протечку.



На этом объекте есть претензии и по срокам выполнения работ. Строительные нормы позволяют проводить ремонт на скатных крышах в осенне-зимний период, однако по договору процесс должен быть завершен к 15 декабря. В ходе проверки руководство фонда зафиксировало: рабочие на месте, а материалов нет. Этот вопрос будет поднят на встрече с подрядчиком.



По словам Эдуарда Потапова, проверку тех домов, от жителей которых поступали жалобы, специалисты фонда будут проводить ежедневно.



Сообщить о проблемах, возникающих в ходе капремонта, собственники могут по многоканальному телефону (4852) 77-00-33, а также в группе #ЯрКапремонт на базе приложения WhatsApp. Чтобы подключиться к чату, необходимо установить приложение WhatsApp и отправить письмо на электронную почту фонда yarfond76@yarmkd76.ru с указанием номера своего мобильного телефона.