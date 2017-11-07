​8

ноября на заседании Правительства региона губернатор Дмитрий Миронов представил

нового руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Ярославской области Иннокентия Шастина.



Прошу членов Правительства области, руководителей департаментов и управлений

оказать Иннокентию Всеволодовичу необходимое содействие для обеспечения четкой

совместной работы, – сказал Дмитрий Миронов.

Иннокентию

Шастину 34 года. Более 10 из них он отработал в системе Росреестра.

Также

сегодня губернатор сообщил членам Правительства области, что Галина Пенягина

продолжит руководить департаментом инвестиций и промышленности без приставки

«и. о.». Глава региона поздравил ее и поблагодарил за успешную работу.​

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