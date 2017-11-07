|8
ноября на заседании Правительства региона губернатор Дмитрий Миронов представил
нового руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ярославской области Иннокентия Шастина.
–
Прошу членов Правительства области, руководителей департаментов и управлений
оказать Иннокентию Всеволодовичу необходимое содействие для обеспечения четкой
совместной работы, – сказал Дмитрий Миронов.
Иннокентию
Шастину 34 года. Более 10 из них он отработал в системе Росреестра.
Также
сегодня губернатор сообщил членам Правительства области, что Галина Пенягина
продолжит руководить департаментом инвестиций и промышленности без приставки
«и. о.». Глава региона поздравил ее и поблагодарил за успешную работу.
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