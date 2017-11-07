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ноября на заседании Правительства региона губернатор Дмитрий Миронов представил



нового руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации,



кадастра и картографии по Ярославской области Иннокентия Шастина.



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Прошу членов Правительства области, руководителей департаментов и управлений



оказать Иннокентию Всеволодовичу необходимое содействие для обеспечения четкой



совместной работы, – сказал Дмитрий Миронов.



Иннокентию



Шастину 34 года. Более 10 из них он отработал в системе Росреестра.



Также



сегодня губернатор сообщил членам Правительства области, что Галина Пенягина



продолжит руководить департаментом инвестиций и промышленности без приставки



«и. о.». Глава региона поздравил ее и поблагодарил за успешную работу.​