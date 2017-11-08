​В



ноябре будут объявлены аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту



зданий, приобретение медицинского оборудования и компьютерной техники для 17



лечебных учреждений Ярославской области. На эти и другие цели из резервного



фонда Президента России выделено более 250 миллионов рублей. Промежуточные



итоги освоения этих средств сегодня были рассмотрены на заседании Правительства



региона.



–



Я поставил задачу обеспечить максимальное привлечение федеральных средств в



бюджет региона. В июне был подготовлен пакет документов, и нашу заявку



поддержали, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Хочу отметить, что для



Ярославской области это первая подобная инициатива за последние шесть лет.



Финансирование нам удалось получить потому, что мы первыми среди субъектов



Центрального федерального округа Российской Федерации подготовили и подали



документы, аргументированно обосновали необходимость выделения этих средств.



Федеральные



финансы будут направлены в том числе на поддержку учреждений образования,



культуры и социального обслуживания населения. Так, будут приобретены



автотранспортные средства для перевозки инвалидов для Гаврилов-Ямского детского



дома-интерната, двух комплексных центров социального обслуживания населения – в



Брейтовском муниципальном районе и Дзержинском районе Ярославля,



реабилитационного центра «Здоровье» в Рыбинске.



На



капитальный ремонт дворца культуры «Вымпел» в Рыбинске из резервного фонда



главы государства выделено порядка 8,5 миллиона рублей. Некоузская спортшкола



на аналогичные цели получит более 4 миллионов.



–



В сентябре в регион поступило 213,9 миллиона рублей. Можно начинать проводить



закупки, – сообщила заместитель председателя Правительства области Екатерина



Троицкая. – В ноябре придут еще 40,5 миллиона рублей – на капитальный ремонт



детского лагеря «Соть», приобретение модульной амбулатории для Угличской ЦРБ и



оборудования для ГП ЯО «Электронный регион».



За



счет федеральных средств для областной онкологической больницы будет закуплено



медицинское оборудование на 31 миллион рублей, для городской больницы №1



Рыбинска – на 15 миллионов.



Более



77 миллионов рублей пойдет на приобретение компьютерного оборудования и



программного обеспечения для 11 лечебных учреждений региона. В их числе



центральные районные больницы в Тутаеве, Ростове, Переславле-Залесском.



–



На капитальный ремонт взрослой поликлиники клинической больницы №2 во



Фрунзенском районе Ярославля выделено более 5,5 миллиона рублей. Она расширится



за счет дополнительных помещений на первом этаже, – сказал директор областного



департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Сократятся



очереди, время записи на прием. Повысится качество оказания медицинской помощи



населению.



Контракт



на ремонт помещений поликлиники будет заключен до конца года. Работы



планируется провести за пять месяцев.



Также



в марте следующего года из резервного фонда Президента РФ ожидается поступление



еще 425 миллионов рублей. Соответствующая заявка, подготовленная по поручению



губернатора, уже одобрена. Деньги пойдут на расселение аварийных домов и



реконструкцию школы №2 в Угличе.