​В

ноябре будут объявлены аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту

зданий, приобретение медицинского оборудования и компьютерной техники для 17

лечебных учреждений Ярославской области. На эти и другие цели из резервного

фонда Президента России выделено более 250 миллионов рублей. Промежуточные

итоги освоения этих средств сегодня были рассмотрены на заседании Правительства

региона.



Я поставил задачу обеспечить максимальное привлечение федеральных средств в

бюджет региона. В июне был подготовлен пакет документов, и нашу заявку

поддержали, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Хочу отметить, что для

Ярославской области это первая подобная инициатива за последние шесть лет.

Финансирование нам удалось получить потому, что мы первыми среди субъектов

Центрального федерального округа Российской Федерации подготовили и подали

документы, аргументированно обосновали необходимость выделения этих средств.

Федеральные

финансы будут направлены в том числе на поддержку учреждений образования,

культуры и социального обслуживания населения. Так, будут приобретены

автотранспортные средства для перевозки инвалидов для Гаврилов-Ямского детского

дома-интерната, двух комплексных центров социального обслуживания населения – в

Брейтовском муниципальном районе и Дзержинском районе Ярославля,

реабилитационного центра «Здоровье» в Рыбинске.

На

капитальный ремонт дворца культуры «Вымпел» в Рыбинске из резервного фонда

главы государства выделено порядка 8,5 миллиона рублей. Некоузская спортшкола

на аналогичные цели получит более 4 миллионов.



В сентябре в регион поступило 213,9 миллиона рублей. Можно начинать проводить

закупки, – сообщила заместитель председателя Правительства области Екатерина

Троицкая. – В ноябре придут еще 40,5 миллиона рублей – на капитальный ремонт

детского лагеря «Соть», приобретение модульной амбулатории для Угличской ЦРБ и

оборудования для ГП ЯО «Электронный регион».

За

счет федеральных средств для областной онкологической больницы будет закуплено

медицинское оборудование на 31 миллион рублей, для городской больницы №1

Рыбинска – на 15 миллионов.

Более

77 миллионов рублей пойдет на приобретение компьютерного оборудования и

программного обеспечения для 11 лечебных учреждений региона. В их числе

центральные районные больницы в Тутаеве, Ростове, Переславле-Залесском.



На капитальный ремонт взрослой поликлиники клинической больницы №2 во

Фрунзенском районе Ярославля выделено более 5,5 миллиона рублей. Она расширится

за счет дополнительных помещений на первом этаже, – сказал директор областного

департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Сократятся

очереди, время записи на прием. Повысится качество оказания медицинской помощи

населению.

Контракт

на ремонт помещений поликлиники будет заключен до конца года. Работы

планируется провести за пять месяцев.

Также

в марте следующего года из резервного фонда Президента РФ ожидается поступление

еще 425 миллионов рублей. Соответствующая заявка, подготовленная по поручению

губернатора, уже одобрена. Деньги пойдут на расселение аварийных домов и

реконструкцию школы №2 в Угличе.

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