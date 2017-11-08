|В
ноябре будут объявлены аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту
зданий, приобретение медицинского оборудования и компьютерной техники для 17
лечебных учреждений Ярославской области. На эти и другие цели из резервного
фонда Президента России выделено более 250 миллионов рублей. Промежуточные
итоги освоения этих средств сегодня были рассмотрены на заседании Правительства
региона.
–
Я поставил задачу обеспечить максимальное привлечение федеральных средств в
бюджет региона. В июне был подготовлен пакет документов, и нашу заявку
поддержали, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Хочу отметить, что для
Ярославской области это первая подобная инициатива за последние шесть лет.
Финансирование нам удалось получить потому, что мы первыми среди субъектов
Центрального федерального округа Российской Федерации подготовили и подали
документы, аргументированно обосновали необходимость выделения этих средств.
Федеральные
финансы будут направлены в том числе на поддержку учреждений образования,
культуры и социального обслуживания населения. Так, будут приобретены
автотранспортные средства для перевозки инвалидов для Гаврилов-Ямского детского
дома-интерната, двух комплексных центров социального обслуживания населения – в
Брейтовском муниципальном районе и Дзержинском районе Ярославля,
реабилитационного центра «Здоровье» в Рыбинске.
На
капитальный ремонт дворца культуры «Вымпел» в Рыбинске из резервного фонда
главы государства выделено порядка 8,5 миллиона рублей. Некоузская спортшкола
на аналогичные цели получит более 4 миллионов.
–
В сентябре в регион поступило 213,9 миллиона рублей. Можно начинать проводить
закупки, – сообщила заместитель председателя Правительства области Екатерина
Троицкая. – В ноябре придут еще 40,5 миллиона рублей – на капитальный ремонт
детского лагеря «Соть», приобретение модульной амбулатории для Угличской ЦРБ и
оборудования для ГП ЯО «Электронный регион».
За
счет федеральных средств для областной онкологической больницы будет закуплено
медицинское оборудование на 31 миллион рублей, для городской больницы №1
Рыбинска – на 15 миллионов.
Более
77 миллионов рублей пойдет на приобретение компьютерного оборудования и
программного обеспечения для 11 лечебных учреждений региона. В их числе
центральные районные больницы в Тутаеве, Ростове, Переславле-Залесском.
–
На капитальный ремонт взрослой поликлиники клинической больницы №2 во
Фрунзенском районе Ярославля выделено более 5,5 миллиона рублей. Она расширится
за счет дополнительных помещений на первом этаже, – сказал директор областного
департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Сократятся
очереди, время записи на прием. Повысится качество оказания медицинской помощи
населению.
Контракт
на ремонт помещений поликлиники будет заключен до конца года. Работы
планируется провести за пять месяцев.
Также
в марте следующего года из резервного фонда Президента РФ ожидается поступление
еще 425 миллионов рублей. Соответствующая заявка, подготовленная по поручению
губернатора, уже одобрена. Деньги пойдут на расселение аварийных домов и
реконструкцию школы №2 в Угличе.
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вчера, 15:00
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