​8 ноября в Ярославском художественном



музее состоялась церемония награждения победителей IV регионального конкурса «Лучший



государственный гражданский и муниципальный служащий».



– Приятно отметить, что в зале очень много



молодых людей, – сказала, приветствуя собравшихся, начальник управления государственной



службы и кадровой политики Правительства Ярославской области Наталья Балакирева.



– В конкурсе участвовали более 40 специалистов. Вы представили разные уровни исполнительной



власти, разные муниципальные образования. Вы показали, что четко понимаете задачи,



которые необходимо уметь решать госслужащим. И каждый из вас уже одержал победу



над собой, когда решил прийти на этот конкурс.



Лучшим гражданским служащим признана консультант-юрист



отдела регулирования земельных отношений департамента имущественных и земельных



отношений Ярославской области Мария Шигина.



– Я не ожидала, что стану победителем



конкурса, – сказала Мария Шигина. – Этот результат для меня – подтверждение того,



что я иду в правильном направлении. На государственной гражданской службе



состою уже 13 лет. Теперь своим каждодневным трудом я должна и буду доказывать,



что действительно достойна этой победы.



Второе место занял консультант отдела



политического мониторинга департамента общественных связей Вячеслав Соколов. Третье



– председатель комитета государственного регулирования департамента государственного



жилищного надзора Ярославской области – государственный жилищный инспектор Алексей



Резников.



В конкурсной группе «Муниципальные служащие»



победу одержала консультант отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры



администрации Первомайского муниципального района Алена Попружная. Второе место



у главного специалиста – юрисконсульта юридического отдела департамента архитектуры



и земельных отношений мэрии Ярославля Вячеслава Волченко. Третье – у ведущего специалиста



бюджетно-ревизионного отдела управления экономики и финансов администрации Рыбинского



муниципального района Юлии Первухиной.



Состязания проходили в три этапа с 18



сентября. Члены конкурсной комиссии оценивали профессиональные компетенции, личностные



качества, публичные выступления конкурсантов. К работе были привлечены независимые



эксперты из Владимирской и Вологодской областей.