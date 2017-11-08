​8 ноября в Ярославском художественном

музее состоялась церемония награждения победителей IV регионального конкурса «Лучший

государственный гражданский и муниципальный служащий».

– Приятно отметить, что в зале очень много

молодых людей, – сказала, приветствуя собравшихся, начальник управления государственной

службы и кадровой политики Правительства Ярославской области Наталья Балакирева.

– В конкурсе участвовали более 40 специалистов. Вы представили разные уровни исполнительной

власти, разные муниципальные образования. Вы показали, что четко понимаете задачи,

которые необходимо уметь решать госслужащим. И каждый из вас уже одержал победу

над собой, когда решил прийти на этот конкурс.

Лучшим гражданским служащим признана консультант-юрист

отдела регулирования земельных отношений департамента имущественных и земельных

отношений Ярославской области Мария Шигина.

– Я не ожидала, что стану победителем

конкурса, – сказала Мария Шигина. – Этот результат для меня – подтверждение того,

что я иду в правильном направлении. На государственной гражданской службе

состою уже 13 лет. Теперь своим каждодневным трудом я должна и буду доказывать,

что действительно достойна этой победы.

Второе место занял консультант отдела

политического мониторинга департамента общественных связей Вячеслав Соколов. Третье

– председатель комитета государственного регулирования департамента государственного

жилищного надзора Ярославской области – государственный жилищный инспектор Алексей

Резников.

В конкурсной группе «Муниципальные служащие»

победу одержала консультант отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры

администрации Первомайского муниципального района Алена Попружная. Второе место

у главного специалиста – юрисконсульта юридического отдела департамента архитектуры

и земельных отношений мэрии Ярославля Вячеслава Волченко. Третье – у ведущего специалиста

бюджетно-ревизионного отдела управления экономики и финансов администрации Рыбинского

муниципального района Юлии Первухиной.

Состязания проходили в три этапа с 18

сентября. Члены конкурсной комиссии оценивали профессиональные компетенции, личностные

качества, публичные выступления конкурсантов. К работе были привлечены независимые

эксперты из Владимирской и Вологодской областей.

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