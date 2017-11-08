|8 ноября в Ярославском художественном
музее состоялась церемония награждения победителей IV регионального конкурса «Лучший
государственный гражданский и муниципальный служащий».
– Приятно отметить, что в зале очень много
молодых людей, – сказала, приветствуя собравшихся, начальник управления государственной
службы и кадровой политики Правительства Ярославской области Наталья Балакирева.
– В конкурсе участвовали более 40 специалистов. Вы представили разные уровни исполнительной
власти, разные муниципальные образования. Вы показали, что четко понимаете задачи,
которые необходимо уметь решать госслужащим. И каждый из вас уже одержал победу
над собой, когда решил прийти на этот конкурс.
Лучшим гражданским служащим признана консультант-юрист
отдела регулирования земельных отношений департамента имущественных и земельных
отношений Ярославской области Мария Шигина.
– Я не ожидала, что стану победителем
конкурса, – сказала Мария Шигина. – Этот результат для меня – подтверждение того,
что я иду в правильном направлении. На государственной гражданской службе
состою уже 13 лет. Теперь своим каждодневным трудом я должна и буду доказывать,
что действительно достойна этой победы.
Второе место занял консультант отдела
политического мониторинга департамента общественных связей Вячеслав Соколов. Третье
– председатель комитета государственного регулирования департамента государственного
жилищного надзора Ярославской области – государственный жилищный инспектор Алексей
Резников.
В конкурсной группе «Муниципальные служащие»
победу одержала консультант отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры
администрации Первомайского муниципального района Алена Попружная. Второе место
у главного специалиста – юрисконсульта юридического отдела департамента архитектуры
и земельных отношений мэрии Ярославля Вячеслава Волченко. Третье – у ведущего специалиста
бюджетно-ревизионного отдела управления экономики и финансов администрации Рыбинского
муниципального района Юлии Первухиной.
Состязания проходили в три этапа с 18
сентября. Члены конкурсной комиссии оценивали профессиональные компетенции, личностные
качества, публичные выступления конкурсантов. К работе были привлечены независимые
эксперты из Владимирской и Вологодской областей.
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вчера, 15:15
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