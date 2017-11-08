На



расширенном заседании Правительства области были рассмотрены итоги первого



месяца работы интерактивного портала «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru).



– О



необходимости создания такого портала мы говорили еще в период подготовки



стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста», где одним



из важных направлений определена позиция «Открытость власти», – отметил



губернатор Дмитрий Миронов. – Интерактивный портал «Решаем вместе» должен стать



продолжением одноименного проекта инициативного бюджетирования и одним из



инструментов взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. Главная



цель – вовлечение граждан в процесс управления регионом через осуществление



контроля в различных сферах, возможность напрямую высказать свои предложения по



улучшению работы органов власти или предложить пути решения той или иной



проблемы.



Дмитрий



Миронов подчеркнул, что принципиальными моментами в работе портала являются



оперативность реагирования на поступающие сигналы и реальное решение проблем



граждан.



Как



доложил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов, за



октябрь интерактивный портал «Решаем вместе» посетили более трех тысяч



пользователей Интернета, 885 из них зарегистрировались. Поступило 483



сообщения, из которых 283 – по проблемам, 193 – предложения и 7 –



благодарности. Большинство – 216 – связано с нарушениями правил уборки дворов и



придомовых территорий, а также с отсутствием освещения и нарушениями графика



работы общественного транспорта. На сегодня отработано 164 сообщения.



Губернатор



положительно оценил первые результаты работы и дал поручение расширить



географию проекта – в настоящее время портал работает только в Ярославле.



– Необходимо



в кратчайшие сроки в соответствии с графиком обеспечить подключение всех



муниципальных районов и городских округов, чтобы все жители региона смогли



воспользоваться данным ресурсом, – сказал Дмитрий Миронов.



декабре текущего года планируется подключить к интерактивному порталу «Решаем



вместе» Рыбинск и Ярославский район. На январь намечен ввод ресурса в



Переславле-Залесском и Тутаевском районе, на февраль – в Ростовском и



Угличском. В 2018 году планируется подключение остальных муниципальных районов



области.



Справка



Интерактивный



портал «Решаем вместе» является дополнением одноименного губернаторского



проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе», а также одним из



инструментов взаимодействия между жителями и органами исполнительной власти.



течение 10 рабочих дней профильный орган власти, которому поступило сообщение о



проблеме, должен дать официальный ответ, опубликовать его на портале, приложив



фотоотчет о проделанной работе. Этот срок намного меньше предусмотренного ФЗ «О



порядке рассмотрения обращений граждан РФ» (30 календарных дней).