|На
расширенном заседании Правительства области были рассмотрены итоги первого
месяца работы интерактивного портала «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru).
– О
необходимости создания такого портала мы говорили еще в период подготовки
стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста», где одним
из важных направлений определена позиция «Открытость власти», – отметил
губернатор Дмитрий Миронов. – Интерактивный портал «Решаем вместе» должен стать
продолжением одноименного проекта инициативного бюджетирования и одним из
инструментов взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. Главная
цель – вовлечение граждан в процесс управления регионом через осуществление
контроля в различных сферах, возможность напрямую высказать свои предложения по
улучшению работы органов власти или предложить пути решения той или иной
проблемы.
Дмитрий
Миронов подчеркнул, что принципиальными моментами в работе портала являются
оперативность реагирования на поступающие сигналы и реальное решение проблем
граждан.
Как
доложил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов, за
октябрь интерактивный портал «Решаем вместе» посетили более трех тысяч
пользователей Интернета, 885 из них зарегистрировались. Поступило 483
сообщения, из которых 283 – по проблемам, 193 – предложения и 7 –
благодарности. Большинство – 216 – связано с нарушениями правил уборки дворов и
придомовых территорий, а также с отсутствием освещения и нарушениями графика
работы общественного транспорта. На сегодня отработано 164 сообщения.
Губернатор
положительно оценил первые результаты работы и дал поручение расширить
географию проекта – в настоящее время портал работает только в Ярославле.
– Необходимо
в кратчайшие сроки в соответствии с графиком обеспечить подключение всех
муниципальных районов и городских округов, чтобы все жители региона смогли
воспользоваться данным ресурсом, – сказал Дмитрий Миронов.
декабре текущего года планируется подключить к интерактивному порталу «Решаем
вместе» Рыбинск и Ярославский район. На январь намечен ввод ресурса в
Переславле-Залесском и Тутаевском районе, на февраль – в Ростовском и
Угличском. В 2018 году планируется подключение остальных муниципальных районов
области.
Справка
Интерактивный
портал «Решаем вместе» является дополнением одноименного губернаторского
проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе», а также одним из
инструментов взаимодействия между жителями и органами исполнительной власти.
течение 10 рабочих дней профильный орган власти, которому поступило сообщение о
проблеме, должен дать официальный ответ, опубликовать его на портале, приложив
фотоотчет о проделанной работе. Этот срок намного меньше предусмотренного ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ» (30 календарных дней).
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