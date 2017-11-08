На

расширенном заседании Правительства области были рассмотрены итоги первого

месяца работы интерактивного портала «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru).

– О

необходимости создания такого портала мы говорили еще в период подготовки

стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста», где одним

из важных направлений определена позиция «Открытость власти», – отметил

губернатор Дмитрий Миронов. – Интерактивный портал «Решаем вместе» должен стать

продолжением одноименного проекта инициативного бюджетирования и одним из

инструментов взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. Главная

цель – вовлечение граждан в процесс управления регионом через осуществление

контроля в различных сферах, возможность напрямую высказать свои предложения по

улучшению работы органов власти или предложить пути решения той или иной

проблемы.

Дмитрий

Миронов подчеркнул, что принципиальными моментами в работе портала являются

оперативность реагирования на поступающие сигналы и реальное решение проблем

граждан.

Как

доложил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов, за

октябрь интерактивный портал «Решаем вместе» посетили более трех тысяч

пользователей Интернета, 885 из них зарегистрировались. Поступило 483

сообщения, из которых 283 – по проблемам, 193 – предложения и 7 –

благодарности. Большинство – 216 – связано с нарушениями правил уборки дворов и

придомовых территорий, а также с отсутствием освещения и нарушениями графика

работы общественного транспорта. На сегодня отработано 164 сообщения.

Губернатор

положительно оценил первые результаты работы и дал поручение расширить

географию проекта – в настоящее время портал работает только в Ярославле.

– Необходимо

в кратчайшие сроки в соответствии с графиком обеспечить подключение всех

муниципальных районов и городских округов, чтобы все жители региона смогли

воспользоваться данным ресурсом, – сказал Дмитрий Миронов.

декабре текущего года планируется подключить к интерактивному порталу «Решаем

вместе» Рыбинск и Ярославский район. На январь намечен ввод ресурса в

Переславле-Залесском и Тутаевском районе, на февраль – в Ростовском и

Угличском. В 2018 году планируется подключение остальных муниципальных районов

области.

Справка

Интерактивный

портал «Решаем вместе» является дополнением одноименного губернаторского

проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе», а также одним из

инструментов взаимодействия между жителями и органами исполнительной власти.

течение 10 рабочих дней профильный орган власти, которому поступило сообщение о

проблеме, должен дать официальный ответ, опубликовать его на портале, приложив

фотоотчет о проделанной работе. Этот срок намного меньше предусмотренного ФЗ «О

порядке рассмотрения обращений граждан РФ» (30 календарных дней). 

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