​8 ноября подведены итоги VI областной патриотической



туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – Ярославия». В проекте, организованном региональным департаментом



образования, приняли участие 143 школьника в возрасте от 8 лет из разных уголков региона.



В течение года они индивидуально или в составе экскурсионных групп посещали культурно-исторические



и природные объекты, накапливая баллы. Всего участники экспедиции посетили музеи



1772 раза.



– Наша цель – привлечь



внимание ребят к истории родного края, пробудить интерес к культурным и природным



достопримечательностям нашей области, желание приобретать и расширять знания о своей



малой родине, – отметила начальник отдела развития общего и дополнительного образования



департамента образования Ярославской области Нелли Лобанова. – Во многом именно это способствует



и возникновению патриотических чувств, и стремлению бережно относиться и сохранять



культурное наследие Ярославии.



Участникам



экспедиции было предложено посетить 100 наиболее интересных музеев региона, среди



которых федеральные, государственные, муниципальные, корпоративные, частные и 43



сертифицированных музея образовательных учреждений.



Все экскурсионные



объекты были собраны в несколько тематических разделов: «Никто не забыт, ничто не



забыто», «Дорогами дружбы», «Отчизны верные сыны», «Историко-архитектурные места»,



«Природные богатства родного края». Каждый участник проекта получил индивидуальную



маршрутную книжку, в которую при посещении музея или другого объекта экспедиции



проставлялся специальный штамп, равный



одному баллу.



Также



были дополнительно



предложены маршруты 64 однодневных



туристических походов по наиболее интересным уголкам Ярославской области. Прохождение



маршрута приносило 4 балла.



Самым



активным участникам экспедиции,



набравшим наибольшее количество баллов,



вручены специальные памятные знаки – золотой, серебряный или бронзовый. В этот



раз безусловными лидерами стали ребята из школы №26 Рыбинска: они получили 11



золотых и 3 серебряных знака. Хорошие результаты



показали участники из Глебовской школы: 23 серебряных и 1 бронзовый знак. Ученики Мокеевской школы,



участвующей в проекте



с 2011 года, набрали



баллов на 9 серебряных и 3 бронзовых знака. Также награды получили победители конкурсов



фотографий, отзывов-сочинений, разработки туристических маршрутов.



«Моя Родина



– Ярославия» продолжает и развивает традиции всесоюзной туристско-краеведческой



экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина – СССР», которая действовала на территории



Советского Союза с 1972 года.



Ярославский опыт уже с успехом используют в других регионах. На церемонии



присутствовали гости из Вологды, которые рассказали, как организовали у себя аналогичную



экспедицию под названием «Моя Родина – Вологодчина».