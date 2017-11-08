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ноября, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, глава региона



Дмитрий Миронов встретился с родителями погибших при исполнении служебного



долга сотрудников управления Министерства внутренних дел по Ярославской



области.



–



Каждый год накануне 10 ноября мы собираемся вместе, чтобы вспомнить тех, кто



отдал свои жизни при охране правопорядка, – сказал Дмитрий Миронов. – Они



честно исполнили свой долг, и их имена, их подвиги навсегда останутся в наших



сердцах. Спасибо вам за то, что вы воспитали детей настоящими патриотами.



Дмитрий



Миронов добавил, что ярославцев, погибших при исполнении служебного долга, с



благодарностью вспоминают не только на родине. В этом году руководство и жители



Дагестана установили в городе Каспийске мраморную плиту в память о сотрудниках



Ярославского ОМОНа – Героях Российской Федерации Сергее Сниткине, Игоре Серове



и Александре Селезневе.



наступающим праздником собравшихся также поздравил начальник УМВД по



Ярославской области Николай Трифонов.



–



Позвольте поздравить вас с праздниками – Днем работника органов внутренних дел



и со 100-летием милиции, которое мы отмечаем в этом году, – сказал Николай



Трифонов. – Наша сегодняшняя встреча одновременно и праздничная, и трагичная.



Вы и мы вместе с вами потеряли самое дорогое, что у нас было, – сынов



Отечества, ребят, которые с честью исполняли свой долг. Как отметил Дмитрий



Миронов, сейчас многое делается в память о погибших героях. Наша обязанность –



продолжать эту традицию.



Собравшиеся



почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел минутой молчания.



концертной программой на мероприятии выступил вокальный коллектив духовенства



Ярославской епархии.