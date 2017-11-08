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ноября, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, глава региона

Дмитрий Миронов встретился с родителями погибших при исполнении служебного

долга сотрудников управления Министерства внутренних дел по Ярославской

области.



Каждый год накануне 10 ноября мы собираемся вместе, чтобы вспомнить тех, кто

отдал свои жизни при охране правопорядка, – сказал Дмитрий Миронов. – Они

честно исполнили свой долг, и их имена, их подвиги навсегда останутся в наших

сердцах. Спасибо вам за то, что вы воспитали детей настоящими патриотами.

Дмитрий

Миронов добавил, что ярославцев, погибших при исполнении служебного долга, с

благодарностью вспоминают не только на родине. В этом году руководство и жители

Дагестана установили в городе Каспийске мраморную плиту в память о сотрудниках

Ярославского ОМОНа – Героях Российской Федерации Сергее Сниткине, Игоре Серове

и Александре Селезневе.

наступающим праздником собравшихся также поздравил начальник УМВД по

Ярославской области Николай Трифонов.



Позвольте поздравить вас с праздниками – Днем работника органов внутренних дел

и со 100-летием милиции, которое мы отмечаем в этом году, – сказал Николай

Трифонов. – Наша сегодняшняя встреча одновременно и праздничная, и трагичная.

Вы и мы вместе с вами потеряли самое дорогое, что у нас было, – сынов

Отечества, ребят, которые с честью исполняли свой долг. Как отметил Дмитрий

Миронов, сейчас многое делается в память о погибших героях. Наша обязанность –

продолжать эту традицию.

Собравшиеся

почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел минутой молчания.

концертной программой на мероприятии выступил вокальный коллектив духовенства

Ярославской епархии.

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