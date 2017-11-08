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8
ноября, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, глава региона
Дмитрий Миронов встретился с родителями погибших при исполнении служебного
долга сотрудников управления Министерства внутренних дел по Ярославской
области.
–
Каждый год накануне 10 ноября мы собираемся вместе, чтобы вспомнить тех, кто
отдал свои жизни при охране правопорядка, – сказал Дмитрий Миронов. – Они
честно исполнили свой долг, и их имена, их подвиги навсегда останутся в наших
сердцах. Спасибо вам за то, что вы воспитали детей настоящими патриотами.
Дмитрий
Миронов добавил, что ярославцев, погибших при исполнении служебного долга, с
благодарностью вспоминают не только на родине. В этом году руководство и жители
Дагестана установили в городе Каспийске мраморную плиту в память о сотрудниках
Ярославского ОМОНа – Героях Российской Федерации Сергее Сниткине, Игоре Серове
и Александре Селезневе.
наступающим праздником собравшихся также поздравил начальник УМВД по
Ярославской области Николай Трифонов.
–
Позвольте поздравить вас с праздниками – Днем работника органов внутренних дел
и со 100-летием милиции, которое мы отмечаем в этом году, – сказал Николай
Трифонов. – Наша сегодняшняя встреча одновременно и праздничная, и трагичная.
Вы и мы вместе с вами потеряли самое дорогое, что у нас было, – сынов
Отечества, ребят, которые с честью исполняли свой долг. Как отметил Дмитрий
Миронов, сейчас многое делается в память о погибших героях. Наша обязанность –
продолжать эту традицию.
Собравшиеся
почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел минутой молчания.
концертной программой на мероприятии выступил вокальный коллектив духовенства
Ярославской епархии.
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