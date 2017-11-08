​Сегодня



группа студентов Ярославского промышленно-экономического колледжа им. Н.П.



Пастухова побывала с экскурсией на очистных сооружениях Ярославского водоканала.



Ребята с 4-го курса факультета «Биохимическое производство» познакомились с технологическим



процессом, увидели работу третьей очереди очистных сооружений, которая в 2014 –



2015 годах была полностью модернизирована.



– Сотрудничество



с учебными заведениями – это очень важный элемент нашей кадровой политики, – рассказал



генеральный директор АО «Ярославльводоканал» Валерий Лещенко. – Предприятие развивается,



внедряются современные автоматизированные технологии, и ему требуются молодые, активные



и творческие специалисты. Мы планируем возродить производственную практику для студентов.



Причем это будет реальная работа, за которую ребята будут получать реальные деньги.



Именно сегодняшние студенты станут кадровым резервом АО «Ярославльводоканал».



Ярославский



водоканал является крупнейшей компанией региона в сфере коммунального хозяйства.



На предприятии трудятся более двух тысяч человек. Применяется высокоточное и энергоэффективное



оборудование для качественной очистки воды.



– Мы уже



проводим работу по привлечению молодых перспективных кадров на наше предприятие.



Приглашаем выпускников пройти преддипломную практику, даем возможность написания



дипломного проекта, – добавил Валерий Лещенко.



Как отметила



заместитель директора по учебно-методической и инновационной деятельности промышленно-экономического



колледжа Наталья Прудова, такие экскурсии открывают для ребят уникальную возможность



увидеть работу предприятия изнутри, задать вопросы и получить ответы экспертов.



– Очень



интересная экскурсия. Мы все это изучали в теории, сейчас увидели на практике,



– поделился впечатлениями студент Данил Мамаев. – Могу сказать, что это очень полезное



предприятие, которое необходимо городу. То, что я сегодня услышал и увидел, плотно



связано с моей специальностью, поэтому в дальнейшем можно будет сюда устроиться



на работу.