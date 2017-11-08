8 ноября в Ростовском районе вблизи села Деболовское в ДТП попал экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга. Дети ехали на экскурсию в Ярославль. По данным ГУ МЧС по Ярославской области, авария произошла в 17 часов 25 минут.



По предварительной информации, автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Обстоятельства ДТП выясняются. По предварительным данным СУ СКР по Ярославской области, авария произошла по вине водителя грузовика.



На момент аварии в автобусе находились 44 человека, 38 из которых – дети в возрасте от 14 до 16 лет.



В настоящее время 15 детей и двое взрослых госпитализированы в Ростовскую центральную районную больницу с травмами. Остальные дети также направлены на медицинское обследование. Водитель автобуса в тяжелом состоянии, в ближайшее время будет прооперирован.



Ситуацию под личный контроль взял губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



- Сейчас все дети находятся в Ростовской ЦРБ и проходят обследование. Те, кто не будет нуждаться в госпитализации, в ближайшее время будут размещены в Ярославле, - рассказал Дмитрий Миронов. - В больницу уже направлены три бригады врачей территориального центра медицины катастроф.



Также по факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты следственного управления. Выполняются необходимые проверочные мероприятия, производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Производство процессуальной проверки взято на контроль руководством следственного управления.