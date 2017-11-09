​С ноября записаться на прием к врачу можно через портал органов государственной власти Ярославской области: www.yarregion.ru.



– Электронным способом ежедневно записываются на прием к врачу более двух тысяч жителей городских округов и муниципальных районов. Это свидетельствует о его востребованности, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – На портале органов государственной власти предложен упрощенный вариант записи, пользуясь которым люди могут быть уверены в сохранности своих персональных данных. Здесь представлено расписание работы специалистов 50 медицинских организаций региона, работающих в системе ОМС. Ко всем можно записаться.



Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на портал органов государственной власти Ярославской области, слева во вкладке выбрать «Электронное правительство» и там же «Запись на прием к врачу». Далее внести свои данные, выбрать врача, время и дату посещения.



Заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов отметил, что пользователи могут видеть количество свободных явок на месяц вперед. Электронная запись организована прежде всего к врачам первичного приема по специальностям терапевт, педиатр, гинеколог, врач общей практики и стоматолог.



Кроме того, есть возможность управления своими записями независимо от того, каким способом они были сделаны: в медицинской организации, через инфомат, региональный центр телефонного обслуживания или портал госуслуг.