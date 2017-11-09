|9 ноября губернатор области Дмитрий Миронов провел встречу с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андреем Чибисом. Главный государственный жилищный инспектор посетил регион с рабочим визитом, в рамках которого оценил реализацию в Ярославле федеральной приоритетной программы по формированию комфортной городской среды.
– Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в нашем регионе идет в рамках проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе», – сказал Дмитрий Миронов. – Общий размер финансирования на различные цели с учетом федеральных средств и регионального бюджета – 397 миллионов рублей. Мы работаем на основе равной доступности для жителей Ярославской области проектов инициативного бюджетирования, открытости и гласности процесса реализации проектов. При отборе учитывались вклад местных бюджетов, участие жителей области и юридических лиц.
Губернатор сообщил, что уже завершено 178 проектов, в том числе работы во всех трех парках, включенных в программу в этом году. Он подчеркнул, что регион готов продолжать реализацию приоритетного проекта.
Андрей Чибис, который перед встречей посетил ряд объектов благоустройства в Ярославле, высоко оценил подход, который демонстрирует Правительство области при реализации подобных мероприятий. В частности, замминистра отметил Демидовский сквер, который, по его мнению, является примером комплексной работы и продуманной концепции.
Еще одна важная тема встречи – капитальный ремонт многоквартирных домов. Дмитрий Миронов рассказал, что в профильную региональную программу на 2014 – 2043 годы включено почти десять тысяч многоквартирных домов. В 2014 – 2016 годах работы уже проведены в полутора тысячах из них. В плане на 2017 год – 646 объектов.
– Тот принцип, когда все собранные с жителей средства направляются в дело именно в текущем периоде, достоин хорошей оценки. Не все субъекты РФ, к сожалению, могут этим похвастаться, – отметил Андрей Чибис. – Что касается запланированного объема работ, то он, конечно, большой, но при грамотном подходе выполнимый.
Также замминистра положительно оценил организованное Правительством области объединение водоканалов. Разрозненные объекты водоснабжения и водоотведения, по его мнению, менее привлекательны для финансовых вложений и инвестирования, чем централизованная система.
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