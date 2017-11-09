9 ноября Ярославль с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Вместе с заместителем председателя Правительства области Виталием Ткаченко, директором департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андреем Лукашовым и главным архитектором региона Михаилом Кудряшовым он посетил ряд недавно отремонтированных объектов городской среды и многоквартирных домов. Также замминистра провел совещание с главами муниципальных образований.



– Ярославль – красивый древний город. То, как он выглядит, говорит о нашем отношении к истории, влияет на привлечение туристов, – сказал Андрей Чибис. – Напомню, что ключевой задачей в рамках формирования комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, является сохранение населения. Важно, чтобы люди не уезжали из своих родных мест. А одним из способов выживания малых городов является опять же туризм. Мы должны и можем благоустроить среду на современном уровне, чтобы нам завидовали даже наши западные партнеры.



Андрей Чибис сообщил, что Президент страны принял решение о продлении программы по формированию комфортной городской среды еще на 5 лет. В связи с этим все регионы и муниципальные образования должны сосредоточиться на подготовке своих программ по благоустройству.



Главный государственный жилищный инспектор побывал на Советской площади, где осмотрел территорию вокруг храма Ильи Пророка. По программе реконструкции зоны ЮНЕСКО, проведенной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова и при поддержке правительства Москвы, здесь установлено новое освещение, обустроены дорожки, выполнено озеленение. Также он оценил результаты мероприятий в Демидовском сквере и Кирилло-Афанасиевском монастыре.



– То, что мы увидели сегодня в исторической части города, – это пример качественной работы и в целом правильного отношения к делу, – отметил Андрей Чибис. – Теперь важно, чтобы эти вложения дали финансовый эффект.



Также Андрей Чибис проинспектировал ход капитального ремонта двух жилых домов на площади Челюскинцев. Оба – объекты культурного наследия. Было отмечено, что при проведении работ в старинных зданиях подрядчики практически всегда сталкиваются с удорожанием проекта: образовываются дополнительные статьи расходов в связи с трещинами в стенах, выпадением кладки и так далее. Андрей Чибис высказал мнение, что на такие объекты, возможно, должны тратиться не только деньги фонда, но также областного и городского бюджетов.



Оценил Андрей Чибис и благоустройство дворовых территорий, которое проводится в рамках губернаторской программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». На эти цели также выделяются средства по федеральной программе формирования комфортной городской среды.



Двор на улице Свердлова, в районе дома №86, произвел на главного государственного жилищного инспектора хорошее впечатление. Как рассказал мэр Ярославля Владимир Слепцов, здесь были выпилены старые деревья, добавлены и обустроены парковочные карманы, произведено асфальтирование, установлена новая детская площадка.



Всего в этом году мероприятия по благоустройству уже завершены в 11 муниципальных образованиях, выполнено 178 объектов, на двух работы еще идут.



На совещании с главами муниципальных образований, прошедшем в Правительстве области, Андрей Чибис подчеркнул, что в ближайшее время в городах не должно остаться неблагоустроенных территорий, добавив, что эта поставленная Правительством страны задача амбициозна, но выполнима.



– У вас в Ярославле я увидел очень хорошие и качественные примеры благоустройства. Они обязательно будут включены в федеральный реестр лучших практик. А это значит, у вас будет возможность получить поощрение – дополнительное финансирование на дальнейшую работу по созданию комфортной городской среды. Еще есть время поднажать и доделать все намеченное на этот год, – заключил Андрей Чибис.