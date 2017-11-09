​Сегодня в Ярославле открылся всероссийский форум «Города», участие в котором принимают молодые специалисты со всей страны. До конца недели они должны разработать проект благоустройства Которосльной набережной, располагающейся по левому берегу реки в Ярославле.



– Будущее за молодежью, и очень здорово, что формируются команды, которые вырабатывают конкретные решения для городов, где будет удобно жить им самим, – сказал, приветствуя собравшихся, главный государственный жилищный инспектор России, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. – Это хорошо, когда талантливые люди могут применить свои знания на конкретной земле. Мы такие традиции будем продолжать.



Форум объединил 150 человек, готовых менять и улучшать городское пространство. Они разделятся на 10 команд, в каждую из которых войдут архитекторы, дизайнеры, специалисты в сферах информационных технологий и связей с общественностью, менеджеры по организации событий. Опытные наставники помогут им направить идеи и предложения в нужное русло.



– Проекты, подобные форуму «Города», позволяют создать условия для привлечения профессиональных и творческих молодых специалистов, – сказал первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – Мы живем в динамично меняющемся мире, и тенденция последнего времени – рост городов и агломераций. От этого не уйдешь. А вот какими они будут, зависит от молодых ребят. И зачастую самые смелые решения дают очень неплохие плоды, которые помогают сделать городскую среду более удобной и комфортной.



Для молодых специалистов форум – это хорошая возможность заявить о себе, предложить свои возможности и идеи. Ребят ждет насыщенная образовательная программа: панельные дискуссии, лекции, мастер-классы по разным направлениям (архитектура, ландшафтный дизайн, урбанистика, IT, PR).



Завтра в рамках форума состоится круглый стол проектного офиса Минстроя России. Он будет посвящен поиску и обсуждению идей для муниципальной программы благоустройства на 2018 – 2022 годы – документа, который видится как стратегия по улучшению качества городского пространства. Эксперты в сферах урбанистики и архитектуры, проектировщики, городские активисты, представители городской и региональной власти обсудят общественные пространства Ярославля с точки зрения эффективности инвестирования в их обустройство.



– До форума прошел социологический опрос, и горожан спросили, что бы они хотели увидеть на пустыре, проект благоустройства которого будут разрабатывать команды. Ярославцы высказались, мы учитываем их пожелания, – рассказал участник форума ярославский архитектор Егор Збаранский.



Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, федеральный проект «Городские реновации», Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, Правительство Ярославской области.



Программа форума / в Microsoft Word