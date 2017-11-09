​9 ноября после капитального ремонта открылось нефрологическое отделение областной клинической больницы. С рабочим визитом учреждение посетил губернатор Дмитрий Миронов.



– Хорошо помню, в каком состоянии находилось отделение еще совсем недавно, в августе этого года, в каких условиях приходилось работать врачам, лечиться пациентам, – сказал Дмитрий Миронов. – Областная больница – это лицо здравоохранения региона. Сюда приезжают за медицинской помощью из всех муниципальных районов. И, конечно, мы должны заботиться о состоянии такого учреждения и о качестве его оснащения.



После внепланового визита в единственное в Ярославской области специализированное нефрологическое отделение Дмитрий Миронов пообещал сделать все, чтобы в кратчайшие сроки здесь были проведены ремонтные работы.



За два месяца в отделении приведены в порядок процедурные помещения и палаты, в каждой из которых для комфорта пациентов оборудованы санитарные комнаты. Полностью заменены все инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки.



– В нашем отделении не было ремонта с 1998 года. К сожалению, оно находилось действительно в очень плачевном состоянии, – отмктила завотделением Татьяна Аббисова. – Необходимо еще учитывать контингент наших больных. Это в основном люди, которым необходимо длительное лечение. Они порой находятся у нас месяцами и, конечно, нуждаются в хороших условиях. Чтобы как-то изменить ситуацию, было написано очень много бумаг. Но дело сдвинулось только с приходом в регион Дмитрия Миронова. Он побывал у нас, пообещал помочь, и сегодня мы открываем обновленное отделение. Это настоящий подарок для всех нас. Отделение не просто отремонтировано, здесь сильно изменилась эмоциональная обстановка, атмосфера.



Дмитрий Миронов вместе с членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Игорем Каграманяном и директором департамента здравоохранения Русланом Саитгареевым осмотрел помещения. Было отмечено высокое качество ремонтных работ и хорошее оснащение отделения. Во всех палатах установлены новые медицинские кровати. Появилась система оповещения.



– Это действительно уникальное отделение. Здесь проводится очень сложное и, как правило, длительное лечение, – сказал Игорь Каграманян. – Очень правильно, что выполнен именно комплексный ремонт. По сути, у нас появилось новое отделение, отвечающее требованиям XXI века.



По окончании осмотра помещений отделения Дмитрий Миронов провел встречу с коллективом медучреждения.



Справка



Отделение нефрологии в областной больнице работает с 1987 года. Оно является единственным специализированным отделением в регионе и ежегодно принимает около 500 больных. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, получающие программный гемодиализ, требующие постоянного ухода и наблюдения. Средняя длительность пребывания больного – 25 дней.



В отделении работают 3 врача, 10 медицинских сестер и 9 человек младшего медицинского персонала.