​9 ноября представители регионального департамента информатизации и связи и мэрии Ярославля рассказали членам ИТ-клуба для людей пожилого возраста о возможностях интерактивного портала «Решаем вместе».



– Приобщение граждан старшего поколения к новым информационным технологиям помогает им участвовать в процессе управления регионом. Они могут контролировать деятельность органов власти в различных сферах на интерактивном портале «Решаем вместе», – отметил первый заместитель директора департамента информатизации и связи Михаил Чистяков.



Он подчеркнул, что направить сообщение через портал может любой житель Ярославля, а в следующем году – и всей области. Сейчас предусмотрено 7 категорий и 16 тематик, в дальнейшем их число будет увеличено.



Участникам встречи предоставили полную информацию о работе интернет-ресурса, обо всех этапах, которые должен пройти заявитель перед подачей сообщения.



– Это действительно очень удобный и важный портал. Бывает, не знаешь, куда обратиться с вопросом, а теперь появилось универсальное окно, – оценила новшество пенсионерка Наталья Смыслова.



ИТ-клубы созданы в рамках губернаторского проекта по ликвидации цифрового неравенства, который реализуется во исполнение стратегии развития информационного общества в Ярославской области. Проект стартовал в 2010 году и направлен на повышение социальной, политической и экономической активности социально незащищенных слоев населения, а также на их массовое просвещение и обучение компьютерной грамотности. В проекте уже приняли участие более 13 тысяч человек.



Справка



Справки по вопросам участия в губернаторском проекте по ликвидации цифрового неравенства – по телефону (4852) 49-09-09.