​Правительство Ярославской области окажет материальную помощь семье водителя туристического автобуса Сергея Блохина, погибшего от травм, полученных в ДТП под Ростовом 8 ноября.



– Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Ценой своей жизни Сергей Блохин спас всех пассажиров. Он поступил как настоящий профессионал, уберег детей от куда более тяжких последствий, которые могли бы быть.



Также соболезнования семье, друзьям и коллегам Сергея Блохина выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В автобусе, попавшем в ДТП, ехали на экскурсию в Ярославль дети из Екатеринбурга.



– Сергей Юрьевич поступил как настоящий профессионал, как настоящий мужчина, сумевший защитить своих юных пассажиров, – отметил Евгений Куйвашев в телеграмме, направленной на имя главы Ярославской области Дмитрия Миронова. – Так считают и родители свердловских школьников, испытывающие чувство огромной благодарности к человеку, спасшему их детей.



Глава Свердловской области подчеркнул, что готов оказать всю необходимую помощь и поддержку семье Сергея Блохина, и поблагодарил Дмитрия Миронова за оперативную работу и личный контроль над ситуацией.



ДТП произошло близ села Деболовского Ростовского района. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).