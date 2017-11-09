​10 ноября ровно в 8 утра в Ярославле стартует забег по городам Золотого кольца. О проекте, посвященном старейшему туристическому маршруту России, сегодня на пресс-конференции рассказали директор департамента туризма региона Юлия Рыбакова, известный российский ультрамарафонец, член Русского географического общества Дмитрий Ерохин и президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова.



Акция «777 километров по Золотому кольцу» призвана открыть новые возможности популярного туристического маршрута и поддержать принципы здорового образа жизни.



– На территории Ярославской области расположены три из восьми городов, входящих в Золотое кольцо, – отметила Юлия Рыбакова. – У региона хорошая транспортная доступность. До нас можно добраться по воде, доехать на автомобиле и даже добежать. Расстояния между городами 50 – 60 километров. Их строили так, чтобы от одного до другого можно было добраться за один день. Поэтому передвижение по нашему региону довольно комфортно и для туристов, и для спортсменов.



Подобных забегов еще никто не совершал, и Дмитрий Ерохин планирует зарегистрировать его в Национальной книге рекордов России и Международной книге рекордов Гиннесса. Стартует марафонец у памятного знака «Нулевой километр Золотого кольца» в Ярославле и первую остановку сделает в Костроме, пробежав 70 километров. Дальше через Иваново, Суздаль и Владимир Дмитрий Ерохин отправится в Москву. В столице России он побывает у «Нулевого километра на Красной площади» и отправится в обратный путь через Сергиев-Посад, Переславль и Ростов. А ровно через 12 дней он должен вернуться в исходную точку – в Ярославль. Как раз в этот день, 21 ноября, здесь состоится торжественное празднование Дня Золотого кольца.



– Восстанавливать силы я планирую с помощью бани и массажа в гостиницах, где буду ночевать. Специальное спортивное питание я решил не использовать. Побегу на том, что предложат отели. Если плохо приготовят, то побегу медленнее, – рассказал Дмитрий Ерохин.



Чтобы не выбиваться из графика, ультрамарафонец должен ежедневно преодолевать от 40 до 90 километров. Делиться своими впечатлениями от каждого города и маршрута Дмитрий Ерохин будет на своих страницах в соцсетях.



– Это хорошо, что Дмитрий еще и тестирует отели, – добавила Юлия Рыбакова. – Этот опыт пригодится тем, кто захочет повторить его путешествие. Кстати, можно пробежать и по внутреннему кольцу в Ярославской области, которое мы сегодня объединяем в новый туристический маршрут.



Организатор акции – некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» – намерен сделать ее ежегодной. Планируется, что примеру Дмитрия Ерохина последуют другие спортсмены и любители новых впечатлений.



– Это интересный формат, доступный как для индивидуалов, так и для организованных групп, раскрывающий наше Золотое кольцо в новом свете, – подчеркнула Юлия Рыбакова.