​9 ноября в Правительстве Ярославской области прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов. Участие в работе приняли заместители председателя Правительства региона Роман Колесов и Илья Баланин, представители управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, общественных организаций региона и профильных подразделений мэрии Ярославля.



– Важную роль в создании благоприятной налоговой среды в регионе играют применение новых технологий при предоставлении государственных услуг и информированность жителей. Доступность и прозрачность информации о налоговых сборах повышает лояльность со стороны населения, – подчеркнул Роман Колесов. – Одним из ключевых направлений работы налоговой службы следует признать осуществление контроля на основе критериев риска совершения правонарушений и побуждения налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств. Деятельность по смещению акцентов на контрольно-аналитическую работу, направленную на пополнение бюджетов всех уровней, приносит ощутимые результаты.



По итогам 9 месяцев 2017 года налоговыми органами Ярославской области обеспечен прирост поступлений по контрольной работе в размере более чем 16 процентов, взыскано на 134 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В два раза по сравнению с прошлым годом увеличилась сумма поступлений в бюджет по уточненным налоговым декларациям, представленным по результатам контрольно-аналитической работы. За отчетный период показатель составил 137 миллионов рублей.



По мнению участников обсуждения, конечная цель контрольной работы – это создание «чистой» налоговой среды в регионе для обеспечения поступлений налогов в бюджет в результате пресечения схем ухода от налогообложения. Для этого в последние годы внедряются передовые информационные технологии и новые формы взаимодействия с налогоплательщиками.



– На сегодняшний день программный комплекс «АСК НДС-2» видит транзакцию любого товара и денежных потоков от производителя к конечному потребителю, – пояснил руководитель УФНС России по Ярославской области Дмитрий Яковицкий. – Благодаря системе онлайн-касс мы получаем подробную информацию о деятельности бизнеса. Также это позволяет уменьшить налоговый контроль, так как инспектором может стать любой гражданин. Получив кассовый чек, с помощью специальной программы потребитель может легко проверить, передана ли информация о произведенном с ним расчете в налоговую службу. Кроме того, в реальном времени налоговая служба видит точное потребление товаров в регионе, например, молока, мяса и т. д. Это дает производителям более четкое понимание рынка. Формируется более ясное представление о состоянии дел на рынке, о работе того или иного предприятия.



В завершение представители налоговой службы ответили на все интересующие вопросы участников публичных обсуждений.