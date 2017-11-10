​Поздравляю действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником!

Охрана закона, общественного порядка, прав, свобод и интересов граждан – благородное и почетное дело. Решение этих задач предъявляет высокие требования к морально-волевым и профессиональным качествам личного состава. Прочным объединяющим стержнем, основой успешной деятельности сотрудников органов внутренних дел стали высокий уровень подготовки, верность долгу и присяге.

Сохраняя преемственность поколений и приумножая славное наследие ветеранов службы, ярославские правоохранители достойно противостоят попыткам и  проявлениям в нарушении закона, надежно обеспечивает безопасность объектов экономики и социальной сферы региона и покой жителей региона.

Благодарю сотрудников органов внутренних дел Ярославской области за добросовестное исполнение должностных обязанностей, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в службе!

С глубоким уважением,

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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