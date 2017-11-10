|Поздравляю действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником!
Охрана закона, общественного порядка, прав, свобод и интересов граждан – благородное и почетное дело. Решение этих задач предъявляет высокие требования к морально-волевым и профессиональным качествам личного состава. Прочным объединяющим стержнем, основой успешной деятельности сотрудников органов внутренних дел стали высокий уровень подготовки, верность долгу и присяге.
Сохраняя преемственность поколений и приумножая славное наследие ветеранов службы, ярославские правоохранители достойно противостоят попыткам и проявлениям в нарушении закона, надежно обеспечивает безопасность объектов экономики и социальной сферы региона и покой жителей региона.
Благодарю сотрудников органов внутренних дел Ярославской области за добросовестное исполнение должностных обязанностей, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в службе!
С глубоким уважением,
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
08:00
14 просмотров
2017.11.10 21 ноября в Ярославле состоится празднование Дня Золотого кольца2017.11.10 Юные дарования получили областные стипендии2017.11.10 Поздравление Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО с Днем сотрудника органов внутренних дел2017.11.10 Дмитрий Миронов рассказал коллективу Ярославской областной больницы о перспективах развития учреждения2017.11.10 Инициатива ярославских промышленников нашла поддержку на уровне Президента Российской Федерации