​Поздравляю действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником!



Охрана закона, общественного порядка, прав, свобод и интересов граждан – благородное и почетное дело. Решение этих задач предъявляет высокие требования к морально-волевым и профессиональным качествам личного состава. Прочным объединяющим стержнем, основой успешной деятельности сотрудников органов внутренних дел стали высокий уровень подготовки, верность долгу и присяге.



Сохраняя преемственность поколений и приумножая славное наследие ветеранов службы, ярославские правоохранители достойно противостоят попыткам и проявлениям в нарушении закона, надежно обеспечивает безопасность объектов экономики и социальной сферы региона и покой жителей региона.



Благодарю сотрудников органов внутренних дел Ярославской области за добросовестное исполнение должностных обязанностей, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в службе!



С глубоким уважением,



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов