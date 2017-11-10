​В Ярославской области активизирована работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.



С начала года в рамках профилактических мероприятий было проведено более 200 рейдов, в ходе которых выявлено порядка 430 мест несанкционированного размещения отходов и мусора общим объемом более 24 тысяч кубометров на общей площади более 39 гектаров.



На настоящий момент ликвидировано порядка 250 несанкционированных свалок, вывезено около 13 тысяч кубометров отходов.



В ходе очередной проверки инспекторы административно-технического надзора Ярославской области выявили несанкционированную свалку в районе многоквартирных жилых домов №36 и 42, а также около парка отдыха на улице Комсомольской в Тутаеве.



– В настоящее время устанавливаются лица, совершившие данные нарушения, для их привлечения к административной ответственности, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования региона Юрий Фирсов. – Кроме того, администрацией городского поселения Тутаев организованы мероприятия по уборке территории и вывозу отходов на специальный полигон.



Размер штрафа за подобные нарушения составляет от одной до двух тысяч рублей для граждан, от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 250 тысяч рублей для юридических лиц.



– Данные меры административного воздействия являются серьезным стимулом к прекращению противоправного поведения. Наряду с этим достаточно часто нарушители избегают ответственности по причине отсутствия соответствующих доказательств их причастности к совершению правонарушения, – отметил Юрий Фирсов. – Мы призываем граждан не оставаться безучастными к данной проблеме и в случаях обнаружения аналогичных фактов принимать меры к их фото- и видеофиксации с последующим направлением в наш департамент.