​9 ноября губернатор Дмитрий Миронов встретился с делегацией глав дипломатического корпуса государств Латинской Америки и Карибского бассейна. В Правительстве Ярославской области стороны обсудили вопросы продолжения сотрудничества и перспективы его развития.



– Наши производители поставляют в страны Латинской Америки и Карибского бассейна шины, двигатели внутреннего сгорания и запасные части к ним, кабельную продукцию, электрические машины, – отметил Дмитрий Миронов. – Вы, конечно, хорошо знакомы с этой продукцией. И я рад, что в рамках вашего визита в Ярославскую область у вас завтра будет возможность посетить наши предприятия и ознакомиться с условиями производства.



Губернатор подчеркнул, что регион также заинтересован в сотрудничестве с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна в сфере производства лекарств и туризма.



– В последнее время ярославцы проявляют все больший интерес к уникальному культурно-историческому наследию государств Латинской Америки и Карибского бассейна, – сказал Дмитрий Миронов. – Ярославская область, в свою очередь, готова принимать туристов из ваших государств. Ярославль недавно стал столицей самого известного в нашей стране туристического маршрута Золотое кольцо России. Сейчас мы много работаем для его перезагрузки. Летом были выполнены большие реставрационные работы, совершенствуется гостиничная инфраструктура.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в России, дуайен латиноамериканского дипломатического корпуса Эмилио Лосада Гарсия заверил в заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве с Российской Федерацией и, в частности, с Ярославской областью.



– Россия для нас является стратегическим партнером с научно-технической, торгово-экономической и финансовой точки зрения. Я надеюсь, что этот визит принесет соответствующие плоды, и послы, которые здесь присутствуют, определят новые важные для своих стран направления сотрудничества, – сказал Эмилио Лосада Гарсия. – Очень перспективны в этом отношении такие сферы, как сельское хозяйство, фармацевтика.



Он добавил, что на Кубе становятся очень популярными двигатели Ярославского моторного завода, их устанавливают на общественный транспорт.



Заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев доложил, что в последнее время существенно вырос объем товарооборота между Ярославской областью и странами Латинской Америки.