По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина внесены изменения в законодательство о госзакупках, имеющие стратегическое значение для ярославской промышленности. Речь идет о запрете приобретения дизель-генераторов зарубежного производства для государственных и муниципальных учреждений.



С предложением расширить постановление о запрете на госзакупки иностранной машиностроительной продукции за счет включения в список дизель-генераторов мощностью 60 – 315 киловатт к Владимиру Путину во время его апрельской встречи с представителями бизнес-сообщества Ярославской области обратился генеральный директор ООО «Завод ПСМ» Андрей Медведев. Президент поручил Министерству промышленности и торговли РФ проконтролировать решение этого вопроса. В итоге в октябре инициатива ярославских промышленников была закреплена постановлением Правительства России.



– Это действенная мера для поддержки целого сегмента российской промышленности, – отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Для Ярославского региона данное решение очень важно, так как у нас работают несколько компаний, которые в совокупности составляют около 50 процентов всего российского рынка дизельных генераторов. С принятием поправки у этих предприятий появилась хорошая перспектива роста за счет освоения нового сегмента рынка – госучреждений. Безусловно, это положительно скажется на их экономике и налоговой базе нашего региона.



Сегодня в России работают три крупных предприятия, выпускающих дизельные двигатели для ДГУ мощностью 60 – 315 киловатт: ПАО «Автодизель», Тутаевский моторный завод и Камский автомобильный завод. Дизель-генераторы на базе ярославских моторов считаются самой востребованной моделью средней мощности. Более 10500 агрегатов задействовано на предприятиях сфер нефтегазовой промышленности, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Ежегодно в России собирается 1500 дизель-генераторов на базе двигателей ЯМЗ.



– Это решение крайне важно для всей отрасли энергетического машиностроения, – прокомментировал значимость изменений Андрей Медведев. – Его цель – оградить бюджетные учреждения от поставки некачественных источников энергоснабжения, взамен которым будут поставляться дизель-генераторы сертифицированных российских предприятий. Кроме того, введение запрета на госзакупку импортных дизель-генераторов позволит развивать региональное машиностроение в масштабах всей страны.