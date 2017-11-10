​9 ноября глава региона Дмитрий Миронов ответил на вопросы сотрудников Ярославской областной клинической больницы. Встреча состоялась после открытия обновленного нефрологического отделения.

– Состоянию медицины сегодня уделяется особое внимание как на федеральном, так и на региональном уровне, – отметил Дмитрий Миронов. – Впервые за многие годы из резервного фонда Президента России Владимира Путина нашей области выделено более 200 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на оснащение медучреждений. В частности, будет приобретено специальное оборудование для операций на сердце. Раньше в большинстве случаев пациенты вынуждены были обращаться за проведением таких операций к специалистам других регионов, в федеральный центр. Совсем скоро все смогут делать наши врачи.

Дмитрий Миронов рассказал, что распоряжением Президента России на приобретение оборудования региону выделено 94 миллиона рублей. 28 миллионов из них – для нужд областной больницы. Будет приобретена электрофизиологическая установка с операционным столом и соответствующим рентгенологическим оборудованием для выполнения операций больным с нарушением сердечного ритма.

Кроме того, из президентского фонда выделено 19 миллионов для проведения капитальных ремонтов и более 77 миллионов – на приобретение программного оборудования.

Дмитрий Миронов сообщил, что в областной больнице также будет отремонтировано гематологическое отделение. Проектно-сметная документация уже готова. Предусмотрено полное переоборудование помещений реанимационного зала и палат интенсивной терапии, планируется организация палат для индивидуального размещения пациентов с отдельными санитарными комнатами. Будет выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций. Стоимость ремонтных работ – 35 миллионов рублей. В настоящее время идет поиск внебюджетного источника финансирования.

Запланировано и благоустройство территории больницы: капремонт тротуаров, озеленение, создание зоны отдыха со скамейками. Сейчас идет работа над проектно-сметной документацией. Ориентировочная стоимость проекта – 34 миллиона. Все работы будут также выполнены за счет средств инвесторов.

Участники встречи обсудили и тему организации высокотехнологичной медицинской помощи. Дмитрий Миронов отметил, что Правительство области этому направлению уделяет особое внимание. На сегодняшний день данный вид помощи оказывают уже 10 медучреждений региона.

– Каждый год объемы высокотехнологичной медицинской помощи растут, – сказал Дмитрий Миронов. – Так, в текущем году в соответствии с указом Президента в регионе этот показатель должен был увеличиться в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом. И мы справились с поставленной задачей. Уже разработаны планы на 2018 год. Планируется дальнейшее увеличение объемов высокотехнологичной помощи – от 3 до 6 процентов.

Один из вопросов касался исполнения майских указов Президента РФ в части повышения заработной платы. Дмитрий Миронов заверил врачей: установленные показатели будут достигнуты.

– Правительством области уже предприняты определенные шаги в этом направлении – выделены бюджетные средства на повышение оплаты труда, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Так, с октября этого года действуют стимулирующие выплаты. Врачам – 20 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 7300 рублей, младшему – 12900. Выплаты будут осуществляться до конца 2017 года.

На встрече Дмитрий Миронов не обошел вниманием поступающие к нему обращения жителей региона о неудовлетворительной организации работы консультативной поликлиники при больнице.

– Насколько отлажена работа поликлиники? – спросил он исполняющего обязанности главного врача больницы Александра Корнилова.

Александр Корнилов ответил, что проблема действительно существует. Причина – большой поток телефонных звонков в регистратуру от пациентов. Даже организация работы звонкового центра на базе многоканального телефона не позволила полностью снять вопрос.

Дмитрий Миронов дал поручение проработать варианты решения проблемы.

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