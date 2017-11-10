|Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником:
– Сегодня мы чествуем сотрудников внутренних дел, тех, кто каждый день, проявляя мужество, профессионализм и верность долгу, оберегает мирную жизнь и покой людей, борется с нарушениями законности и правопорядка.
Мы отдаем дань уважения лучшим традициям служения Отечеству, которые закладывались многими поколениями сотрудников органов внутренних дел. И, конечно, в этот праздничный день самые теплые слова признательности – нашим дорогим ветеранам, многие из которых прошли дорогами Великой Отечественной войны, принимали участие в других конфликтах.
Благодарю вас за мужество и добросовестную службу на благо нашего Отчества! Желаю благополучия, добра, крепкого здоровья вам и вашим близким!
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