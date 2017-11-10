​30 обучающихся и 15 студентов образовательных учреждений сферы культуры получили областные стипендии на 2017 – 2018 учебный год. Церемония вручения свидетельств прошла 9 ноября в Ярославской государственной филармонии.



– У нас сегодня замечательное событие, мы вручаем одаренным ребятам свидетельства о получении областных стипендий за заслуги в сфере культуры и искусства, – сказала директор департамента культуры региона Марина Васильева. – Это серьезная помощь для развития юных талантов, и мы надеемся, что, когда они вырастут, добьются успехов в избранных профессиях, еще не раз порадуют нас своими достижениями.



Награжденные – отличники учебы, лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов. В их числе 11-летняя виолончелистка Елизавета Вовчек, которая учится в детской школе искусств №7 города Ярославля. Она только вчера вернулась из Москвы, где выступала в оркестре Юрия Башмета. Ровно год назад дипломантка детского музыкального конкурса имени Чайковского успешно прошла прослушивание у знаменитого маэстро и с тех пор участвовала в четырех сборах – на них в столицу съезжаются около ста юных музыкантов со всех уголков страны.



На празднике награжденные выступили с концертными номерами.



Областные стипендии вручаются обучающимся и студентам образовательных учреждений сферы культуры с 1998 года.