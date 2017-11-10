​21 ноября в Ярославле впервые состоится празднование Дня Золотого кольца. С инициативой ежегодно отмечать эту дату выступил губернатор Дмитрий Миронов на открытии VII Международного туристического форума «Visit Russia».



– Этот праздник станет еще одним поводом для объединения туристических ресурсов городов, входящих в старейший российский маршрут, – подчеркнула директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Мы наполнили его содержание работой в рамках Союза городов Золотого кольца, а также хорошими праздничными событиями. Возможно, впоследствии этот день войдет в национальный календарь праздничных дат.



21 ноября в Ярославле соберутся главы городов Золотого кольца, а также пары, отмечающие в этом году 50-летие семейной жизни – золотую свадьбу, из Ростова, Переславля-Залесского, Владимира, Суздаля, Иванова, Костромы и Сергиева-Посада. Для золотых юбиляров будут организованы экскурсия по городу, фотосессия и концерт. Также специально для семейных пар испекут торт и традиционные свадебные пироги.



В этот же день состоится открытие штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца и будет подписан учредительный договор союза.



Справка



21 ноября 1967 года в своей статье в газете «Советская культура» журналист Юрий Бычков впервые использовал словосочетание «Золотое кольцо» применительно к историческим городам Северо-Восточной Руси. А уже в июле 1969 года в Ярославле состоялась первая научно-методическая конференция, посвященная проработке маршрута.