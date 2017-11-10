|До конца года инфекционное отделение Некрасовской районной больницы переедет в капитально отремонтированное здание бывшего роддома. Работы выполнены по поручению губернатора Ярославской области. В феврале во время рабочей поездки по району Дмитрий Миронов встретился с местными жителями, рассказавшими ему о неудобствах, которые приходится терпеть пациентам лечебного учреждения.
На ремонт из областного бюджета было выделено три миллиона рублей. Сегодня все работы завершены.
– За три месяца здание бывшего родильного дома кардинально преобразилось, – отметил главный врач Некрасовской ЦРБ Константин Багарский. – Отремонтированы процедурные кабинеты и санитарные помещения, организованы палаты для комфортного пребывания пациентов, выполнена работа по замене инженерных коммуникаций. Постепенно завозим мебель и оборудование.
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