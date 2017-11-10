​В Ярославле в рамках всероссийского форума «Города» прошел круглый стол проектного офиса Минстроя России по вопросам разработки муниципальной программы благоустройства на 2018 – 2022 годы. Она должна стать стратегической для улучшения качества городского пространства.



– С 2017 года реализуется федеральный проект формирования комфортной городской среды с серьезными объемами финансирования. Задача – навести порядок с общественными пространствами и дворами, сделать города и другие населенные пункты комфортными для проживания, – рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов региона Андрей Лукашов. – На территории нашей области данный федеральный проект реализуется совместно с губернаторским проектом «Решаем вместе». Объем финансирования только из федерального бюджета составил порядка 20 миллионов рублей, не менее этой суммы мы ожидаем и в следующем году. Она может оказаться больше, так как созданы конкурентные условия для состязания между субъектами РФ. Те, кто предложит лучшие проекты, кто докажет, что может эффективно работать, получат преимущества.



Эксперты в сферах урбанистики и архитектуры, проектировщики, городские активисты, представители органов власти в рамках дискуссии обсудили общественные пространства Ярославля и области с точки зрения эффективности инвестирования в их обустройство. Также были рассмотрены уже реализованные и запланированные к реализации проекты, российский и зарубежный опыт. Главы районов и городов представили свое видение реализации приоритетного проекта с учетом исторического и современного контекста.



– Реновация городской среды – воспроизведение этой среды как комфортной для жизни, – отметил главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов. – Сюда включены и общественные пространства, и набережные, и парки, и скверы, и придомовые территории. Все это должно быть приведено в комфортное состояние. Наши молодые архитекторы участвуют в концептуальном проектировании пространства. Органы местного самоуправления, региональная власть, общественность, проектировщики, архитекторы должны выработать общую позицию по реализации этой программы с учетом положений Министерства строительства России.



Привлекательная городская среда – один из эффективных инструментов повышения конкурентоспособности региона. По мнению федеральных экспертов, Ярославль обладает хорошим потенциалом: историческое ядро, уникальные ландшафты, предприниматели, желающие и умеющие создавать услуги, амбициозные архитекторы.



– Городская среда – это те средства и методическая помощь региону, которые могут помочь обустроиться. Важная составляющая успеха – наличие на местах качественного профессионального сообщества, а ваши архитекторы выигрывают конкурсы в Москве, обходя серьезные бюро, – подчеркнул заместитель руководителя федерального проектного офиса по направлению «Городская среда» Джемал Сурманидзе. – Ярославская область – это хранитель некоторых национальных ландшафтов, и надо очень внимательно к этому относиться. В регионе целое созвездие городов, которые могут развиваться, есть конкуренция, поэтому у вас много сценариев развития.



Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» дает возможность выработать механизм взаимодействия между жителями, проектировщиками и администраторами, внедрить новый подход к созданию общественных пространств и реализовать пилотные проекты.