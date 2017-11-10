​10 ноября представители дипломатического корпуса государств Латинской Америки и Карибского бассейна встретились с бизнес-сообществом Ярославской области. Обсуждались вопросы сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, потребительского рынка и туризма.



– Уверен, что сегодняшняя встреча приведет к развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Ярославский регион обладает мощным производственным потенциалом и широкими инвестиционными возможностями. Мы оказываем всю возможную поддержку как нашим ярославским предприятиям, так и внешним партнерам.



Среди стран Латинской Америки основными торговыми партнерами Ярославского региона традиционно остаются Бразилия, Куба, Колумбия и Мексика. За 8 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года объем товарооборота со странами Латинской Америки увеличился на 42,5 процента.



Преимущественную долю в нем занимает экспорт. Ярославская область поставляет в Латинскую Америку шины, нефтепродукты, двигатели внутреннего сгорания, изолированные провода, электрические машины и их части, части моторных транспортных средств. Активные торговые связи в этом направлении уже поддерживают ПАО «Автодизель», компания «ХимПромПроект», компания «PowerJet» (совместное предприятие ПАО «ОДК-Сатурн» и компании «Safran Aircraft Engines», Франция).



Еще ряд предприятий высказывает заинтересованность в сотрудничестве. В рамках встречи они презентовали гостям свои возможности. Так, была представлена продукция ООО «Собрание», ЗАО «КЦК «Аронап», ООО «Технолог», ООО «Росярпак», АО «ОДК – Газовые турбины», ООО «Завод ПСМ», ООО «Завод дорожных машин», ООО «ПСЦ «Электроника», ООО «Группа компаний «Паритет».



Особую заинтересованность участники делегации проявили к отраслям двигателестроения, энергетики, а также к поставкам продуктов питания.



– Советские и российские технологии доказали свою эффективность во многих наших странах, особенно в таких сферах, как автотранспорт, авиация, энергетический сектор, – пояснил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ, дуайен латиноамериканского дипломатического корпуса Эмилио Лосада Гарсия. – Что касается продовольствия и конкретно продуктов питания, то наш регион представляет большой интерес для России. Многие полезные продукты либо мало импортируются в Россию, либо вообще никогда не импортировались. Ярославская область могла бы стать пилотной площадкой для поставки подобной продукции. Мы готовы способствовать расширению дальнейшего сотрудничества. Сегодня нет никаких ограничений для развития торговли, инвестиций и финансовых обменов между нашими странами.