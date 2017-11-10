​Благодаря вмешательству губернатора Дмитрия Миронова улучшено банковское обслуживание граждан в деревне Дюдьково.



О том, что в населенном пункте существует проблема с получением финансовых услуг, местные жители рассказали главе региона в июле во время его визита в Рыбинский район. В своем обращении к областному руководству они, в частности, просили об изменении графика работы местного отделения Сбербанка.



– Руководство банка с пониманием отнеслось к пожеланиям жителей деревни. Сегодня необходимые оптимизационные меры приняты, – рассказал заместитель председателя регионального Правительства Максим Авдеев. – Функционирующий в Дюдькове дополнительный офис осуществляет полный перечень банковских операций. С 1 ноября работа этого подразделения идет по новому, согласованному с местной администрацией и населением графику.



В понедельник, среду и пятницу офис работает с 9.00 до 18.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00), в субботу – с 10.00 до 14.00 (без перерыва).



Также принимаются меры по развитию в населенном пункте безналичных платежей. Электронные терминалы уже установлены в четырех местных магазинах: ООО «Риель», ООО «Татьяна и Д», ООО «Октябрьский», ООО «Мир косметики».