|Благодаря вмешательству губернатора Дмитрия Миронова улучшено банковское обслуживание граждан в деревне Дюдьково.
О том, что в населенном пункте существует проблема с получением финансовых услуг, местные жители рассказали главе региона в июле во время его визита в Рыбинский район. В своем обращении к областному руководству они, в частности, просили об изменении графика работы местного отделения Сбербанка.
– Руководство банка с пониманием отнеслось к пожеланиям жителей деревни. Сегодня необходимые оптимизационные меры приняты, – рассказал заместитель председателя регионального Правительства Максим Авдеев. – Функционирующий в Дюдькове дополнительный офис осуществляет полный перечень банковских операций. С 1 ноября работа этого подразделения идет по новому, согласованному с местной администрацией и населением графику.
В понедельник, среду и пятницу офис работает с 9.00 до 18.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00), в субботу – с 10.00 до 14.00 (без перерыва).
Также принимаются меры по развитию в населенном пункте безналичных платежей. Электронные терминалы уже установлены в четырех местных магазинах: ООО «Риель», ООО «Татьяна и Д», ООО «Октябрьский», ООО «Мир косметики».
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