10 ноября в Ярославском ТЮЗе губернатор Дмитрий Миронов вручил сотрудникам правоохранительных органов государственные и региональные награды.



– Искренне рад поздравить присутствующих, всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Ярославской области с профессиональным праздником, – сказал Дмитрий Миронов. – Ровно сто лет назад в нашей стране были законодательно оформлены органы рабочей милиции. Трудно переоценить значимость вашей службы. Ведь вы посвятили себя благородному делу – защите закона, охране прав и свобод граждан. Готов заверить, что мы будем делать все, чтобы обеспечить эффективную работу органов внутренних дел, способствовать повышению уровня кадрового потенциала и технической оснащенности всех подразделений.



За мужество, отвагу и самоотверженность в соответствии с указом Президента РФ ордена Мужества удостоен майор полиции Даци Исаев. Почетным знаком Алексея Петровича Мельгунова награжден полковник внутренней службы Владимир Никулин. Кроме того, были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что сегодня одной из важнейших задач является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Он поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за работу, которая проводится в этом направлении, отметив, что в регионе становится все больше кадетских классов и отрядов юных инспекторов дорожного движения, в школах регулярно проходят уроки мужества и правовой грамотности.



Также ведомственные награды сотрудникам в этот день вручил начальник управления МВД России по Ярославской области Николай Трифонов. Были присуждены и очередные звания. Ряд полицейских отмечены благодарственными письмами Ярославской областной Думы.



Торжественное мероприятие завершил праздничный концерт.