​Ярославские конгрессные площадки, гостиницы и рестораны стали объектом внимания московских операторов делового туризма. 10 – 11 ноября представители компании, организующей корпоративные мероприятия, и их зарубежные коллеги осмотрят ряд объектов региона.



– Деловой туризм – одно из приоритетных направлений развития туризма в нашей области, – рассказала директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – Активное взаимодействие с MICE-операторами позволит региону привлечь турпоток в межсезонье и получать круглогодичный доход.



За два дня гости планируют осмотреть несколько отелей, ресторанов, площадки УКРК «Арена-2000», КЗЦ «Миллениум». Также они побывают в историко-культурном комплексе «Вятское». В гостиницах туроператоры оценят наличие достаточного количества комфортных номеров и мест для проведения конференций, круглых столов и совещаний. Рестораны, подходящие для организации корпоративных мероприятий, должны быть достаточно вместительными и предлагать гостям сервис соответствующего уровня.



В этом году специалисты в сфере организации мероприятий делового туризма посещают Ярославскую область уже третий раз. В регионе более 50 конференц-залов разной вместимости, 270 отелей, хостелов и баз отдыха, в которых могут разместиться 18 тысяч человек. Пять тысяч квадратных метров выставочных площадей может предоставить КЗЦ «Миллениум». Кроме того, в качестве площадок для проведения конференций и корпоративных мероприятий туроператоры рассматривают театр имени Волкова, Ярославский музей-заповедник и Ярославский художественный музей.



В настоящее время в регионе ежегодно проходит более 100 крупных деловых событий, связанных с медициной, информационными технологиями, промышленностью, туризмом и инвестициями.