​10 ноября ушел из жизни Евгений Николаевич Заяшников.



Все свои силы, знания и огромный опыт Евгений Николаевич отдал Ярославской области.



Его энергичное и действенное участие в жизни региона, плодотворная профессиональная, многогранная общественно-политическая деятельность стали весомым вкладом в экономическое и социальное развитие области.



Обладая высоким чувством ответственности, он верно служил Ярославской земле, родному предприятию и людям – его искренне и глубоко уважали коллеги, высоко ценило профессиональное сообщество.



Евгений Николаевич навсегда останется в памяти честным и принципиальным человеком.



Губернатор и Правительство Ярославской области выражают глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича.



Светлая ему память.