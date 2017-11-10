​10 ноября ушел из жизни Евгений Николаевич Заяшников.

Все свои силы, знания и огромный опыт Евгений Николаевич отдал Ярославской области.

Его энергичное и действенное участие в жизни региона, плодотворная профессиональная, многогранная общественно-политическая деятельность стали весомым вкладом в экономическое и социальное развитие области.

Обладая высоким чувством ответственности, он верно служил Ярославской земле, родному предприятию и людям – его искренне и глубоко уважали коллеги, высоко ценило профессиональное сообщество.

Евгений Николаевич навсегда останется в памяти честным и принципиальным человеком.

Губернатор и Правительство Ярославской области выражают глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича.

Светлая ему память.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
17:00
18 просмотров
2017.11.10 В Некрасовской центральной районной больнице завершен ремонт помещений инфекционного отделения
2017.11.10 В Ярославской области определят лучшего экспортера среди предприятий малого и среднего бизнеса
2017.11.10 Инициатива Дмитрия Миронова о сохранении ряда мер социальной поддержки одобрена депутатами облдумы
2017.11.10 Ярославская туристическая инфраструктура стала объектом внимания московских операторов делового туризма
2017.11.10 Дмитрий Миронов вручил сотрудникам полиции государственные и региональные награды