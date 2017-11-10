|10 ноября ушел из жизни Евгений Николаевич Заяшников.
Все свои силы, знания и огромный опыт Евгений Николаевич отдал Ярославской области.
Его энергичное и действенное участие в жизни региона, плодотворная профессиональная, многогранная общественно-политическая деятельность стали весомым вкладом в экономическое и социальное развитие области.
Обладая высоким чувством ответственности, он верно служил Ярославской земле, родному предприятию и людям – его искренне и глубоко уважали коллеги, высоко ценило профессиональное сообщество.
Евгений Николаевич навсегда останется в памяти честным и принципиальным человеком.
Губернатор и Правительство Ярославской области выражают глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича.
Светлая ему память.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:00
18 просмотров
2017.11.10 В Некрасовской центральной районной больнице завершен ремонт помещений инфекционного отделения2017.11.10 В Ярославской области определят лучшего экспортера среди предприятий малого и среднего бизнеса2017.11.10 Инициатива Дмитрия Миронова о сохранении ряда мер социальной поддержки одобрена депутатами облдумы2017.11.10 Ярославская туристическая инфраструктура стала объектом внимания московских операторов делового туризма2017.11.10 Дмитрий Миронов вручил сотрудникам полиции государственные и региональные награды