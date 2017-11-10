​Члены комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике и здравоохранению одобрили инициативу губернатора Дмитрия Миронова о продлении действия ряда мер поддержки граждан, имеющих детей.



В частности, речь идет о единовременной выплате при рождении одновременно двух и более детей (она составляет 42720 рублей), компенсации части расходов на приобретение путевки в детские лагеря, льготах при оплате проезда в городском транспорте. Также предусмотрено сохранение единовременных выплат при устройстве в семью ребенка-инвалида (100 тысяч рублей), при усыновлении ребенка (100 тысяч рублей), усыновителям (200 тысяч рублей), компенсации расходов по договору найма жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



– Это было непростое решение, но Правительство Ярославской области сохраняет в бюджете следующего года все указанные меры социальной поддержки, – подчеркнул первый заместитель председателя Правительства региона Виктор Костин.



Члены комитета единогласно поддержали предложенный законопроект.



Кроме того, на заседании с кратким докладом выступил заместитель председателя Правительства Ярославской области – директор департамента финансов Илья Баланин. Он обозначил ключевые проекты в сфере здравоохранения в контексте регионального бюджета следующего года:



– Мы предусмотрели средства для строительства областной клинической онкологической больницы. Проектный срок – 4 года. Это программа софинансирования с федеральным бюджетом. Кроме того, в следующем году мы завершаем расчеты по поликлинике в Ростове, заложили средства на строительство офиса врача общей практики в Большесельском районе, закончим проектно-сметные работы по реабилитационному центру для детей-инвалидов в Ярославле. Не забыли и о единовременных выплатах медработникам. Важная тема – организация льготного обеспечения лекарствами. Объем финансирования на уровне этого года – 1 миллиард 30 миллионов рублей.



– Существенная добавка будет и на высокотехнологичную помощь, – продолжил тему директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев. – Это порядка полумиллиарда рублей.



Также он сообщил, что 142 миллиона в бюджете заложено на ремонт лечебных учреждений.



– Если так пойдет и дальше, то мы сможем реально поменять картину в системе здравоохранения, – резюмировала председатель комитета Лариса Ушакова.